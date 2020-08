Philipp Wiesinger zorgt voor hoogtepunt in return van Man United tegen LASK

Manchester United heeft zich zonder problemen geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. De Engelse grootmacht won woensdagavond op het eigen Old Trafford met 2-1 van LASK Linz, hetgeen na de 0-5 zege uit de heenwedstrijd ruim voldoende was om de laatste acht te bereiken. Timothy Fosu-Mensah stond bij United in de basis, terwijl Tahith Chong als invaller twintig minuten meedeed. Voor LASK Linz is het Europese avontuur voorbij, nadat het eerder dit seizoen PSV en AZ nog de baas was in de Europa League.

Door de 0-5 overwinning van vijf maanden geleden in Oostenrijk kon Ole Gunnar Solskjaer het zich veroorloven om een B-ploeg van United het veld in te sturen. De Noorse manager had basisplaatsen over voor onder anderen Sergio Romero, Fosu-Mensah, Juan Mata, Jesse Lingard en Odion Ighalo en liet nagenoeg al zijn sterren op de reservebank. Dat kwam het spel van United niet ten goede, want the Red Devils speelden zwak en schoten in de eerste helft geen enkele keer op doel. LASK Linz was via Andrés Andrade Cedeño dicht bij een voorsprong, maar hij kopte uit een hoekschop op de lat.

Tien minuten na rust kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Een afvallende bal viel op een meter of 25 voor de voeten van Philipp Wiesinger, waarna de verdediger van LASL Linz met de binnenkant van de voet en veel gevoel de verre hoek vond: 0-1. De voorsprong was een welverdiende opsteker voor het elftal van trainer Valérien Ismaël, maar amper twee minuten later wist United alweer langszij te komen via Lingard. De Engelse middenvelder werd in de diepte gevonden door Mata, waarna hij oog in oog met doelman Alexander Schlager geen fout maakte: 1-1.

Hoewel er weinig meer op het spel stond voor United, bracht Solskjaer na de gelijkmaker toch enkele grote namen binnen de lijnen. Eerst maakte Pogba zijn opwachting en zes minuten voor tijd mocht ook Anthony Martial nog even opdraven. Laatstgenoemde toonde zich messcherp, want hij schoot United amper vier minuten na zijn rentree naar de overwinning. De Franse spits ging een dubbele één-twee aan met Mata, waarna hij de zestien binnenliep en via het lichaam van Schlager scoorde.