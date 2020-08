‘Deyovaisio Zeefuik rondt transfer af en tekent vierjarig contract’

Niets lijkt de transfer van Deyovaisio Zeefuik naar Hertha BSC nog in de weg te staan. RTV Noord meldt namelijk dat de rechtsback van FC Groningen deze woensdag nog een vierjarig contract tekent bij de Bundesliga-club. Hertha BSC betaalt vier miljoen euro voor de 22-jarige vleugelverdediger, wiens contract in Groningen nog een jaar doorloopt. De Trots van het Noorden heeft daarnaast een doorverkooppercentage bedongen, zo klinkt het.

De regionale zender meldt voorts dat FC Groningen en Hertha BSC na een periode van onderhandelen eindelijk tot een akkoord zijn gekomen. Zeefuik was persoonlijk al rond met Die Alte Dame. De jonge flankspeler is al in Berlijn om alle details rondom de meerjarige verbintenis af te ronden. Alleen de medische keuring kan nog voor problemen zorgen. Volgens Voetbal International wilde Hertha BSC in eerste instantie niet verder gaan dan drie miljoen euro. Desondanks zijn de gesprekken met FC Groningen niet voortijdig afgekapt en is Zeefuik met ingang van komend seizoen in de Duitse hoofdstad te bewonderen.

FC Groningen moet na het afronden van het vertrek van Zeefuik ongeveer vijftig procent van de ontvangen transfersom overdragen aan diens oude club Ajax. Met de komst van Damil Dankerlui heeft de club alvast ingespeeld op het naderende vertrek van Zeefuik, die ook op het lijstje stond van Southampton. The Saints zouden bereid zijn om zes miljoen euro over te maken naar Nederland, maar Zeefuik zag een transfer richting de middenmoter in de Premier League niet zitten.

Zeefuik liet tegenover RTV Noord ook duidelijk weten dat hij niet blij was met de werkwijze van technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die graag had gezien dat de rechtsback voor zes miljoen euro naar Southampton zou verkassen. "Fledderus heeft zogenaamd het beste met me voor, maar ik wil zelf over mijn carrière beslissen. Fledderus wil me ompraten om naar Southampton te gaan, maar ik heb al aangegeven dat ik daar niet naartoe wil. Dat heb ik ook aan de CEO van Southampton kenbaar gemaakt."