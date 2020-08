‘Deyovaisio Zeefuik krijgt alsnog droomtransfer na ‘doorbraak’’

Deyovaisio Zeefuik lijkt alsnog hard op weg naar Hertha BSC. Voetbal International maakt dinsdagmiddag melding van een ‘doorbraak’ in de onderhandelingen tussen de club uit Berlijn en Zeefuiks huidige werkgever FC Groningen. De verwachting is dat er spoedig witte rook zal zijn wat betreft een overstap van de rechtsback.

Zeefuik sprak in de afgelopen periode al meerdere malen uit graag naar Hertha te willen verkassen. Die Alte Dame was vooralsnog echter niet bereid om te voldoen aan de vraagprijs die FC Groningen in gedachten had. Hoewel er geen bedrag wordt genoemd, lijkt het erop dat de twee partijen elkaar nu alsnog hebben weten te vinden.

Voetbal International meldde een week geleden dat Hertha in eerste instantie niet van plan was om meer dan drie miljoen euro te betalen voor Zeefuik. Southampton bereikte met een bod van ruim zes miljoen wel een akkoord met FC Groningen, maar Zeefuik liet daarna weten geen heil te zien in een overstap naar the Saints.

Hertha lijkt er nu echter een schepje bovenop te hebben gedaan, waardoor een transfer aanstaande is. FC Groningen moet na het afronden van het vertrek van Zeefuik ongeveer vijftig procent van de ontvangen transfersom overdragen aan diens oude club Ajax. Met de komst van Damil Dankerlui heeft de Trots van het Noorden alvast ingespeeld op het naderende vertrek van Zeefuik.