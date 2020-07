FC Groningen bereikte al akkoord voor zes miljoen: ‘Leek heel simpel te worden’

Deyovaisio Zeefuik wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij FC Groningen, dat maandag met Damil Dankerlui zelfs al een vervanger binnenhaalde. Zeefuik heeft zelf zijn zinnen gezet op een overstap naar Hertha BSC, dat er echter nog niet in is geslaagd om ook een akkoord te bereiken met de Trots van het Noorden. Het Engelse Southampton slaagde er eerder al wel in om een deal met FC Groningen op papier te zetten, maar bij de club uit de Premier League spelen er juist weer andere zaken op de achtergrond.

“We hebben Zeefuik het afgelopen seizoen uitgebreid gevolgd, net als een aantal andere rechtsbacks. Uiteindelijk hebben we Zeefuik bovenaan onze lijst gezet. Een heel interessante speler met veel potentie”, vertelt Piet Buter, scout van the Saints, in gesprek met Voetbal International. Southampton bereikte in een eerder stadium al een akkoord met FC Groningen over een eventuele overgang van Zeefuik, waar een bedrag van ruim zes miljoen euro, inclusief bonussen, mee gemoeid zou zijn.

“Het leek een heel simpele transfer te worden. De clubs waren het snel eens. Zeefuik heeft toen via Skype contact gehad met onze manager (Ralph Hasenhüttl, red.) en ook over een contract kwam er een akkoord”, gaat Buter verder. Volgens de scout is de deal nu echter voorlopig stil komen te liggen vanwege de te hoge commissie die Zeefuiks zaakwaarnemer zou vragen voor de deal.

Inmiddels heeft zich met Hertha een nadrukkelijke kaper op de kust gemeld en de verdediger zelf lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een verhuizing naar Berlijn. Die Alte Dame biedt voorlopig echter voorlopig niet meer dan om en nabij de drie miljoen en daar neemt FC Groningen geen genoegen mee. De Eredivionist moet bovendien ongeveer de helft van het te ontvangen bedrag afstaan aan Ajax, de club waar Zeefuik zijn opleiding genoot.

Zeefuiks management Sport Entertainment Group spreekt de lezing van Buter in gesprek met bovengenoemd weekblad overigens weer tegen. Volgens SEG is er nooit sprake geweest van een akkoord tussen Southampton en Zeefuik: “De onderhandelingen draaien in geen enkel opzicht om SEG, maar om onze klant. De gesprekken tussen Southampton en Deyovaisio Zeefuik hebben uiteindelijk niet tot een deal geleid omdat Deyovaisio de voorkeur heeft voor een andere club. Bij ons is de keuze van de klant altijd leidend, wij respecteren deze keuze en ondersteunen hem waar mogelijk.”