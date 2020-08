Manchester City vindt met ‘koopje’ in Spanje opvolger van Leroy Sané

Ferrán Torres mag zich officieel speler van Manchester City noemen. De twintigjarige vleugelaanvaller doorliep de medische keuring, die vanwege de coronacrisis plaatsvond in Spanje, zonder problemen en tekende daarna een vijfjarig contract bij de Engelse topclub. De doorgaans goed geïnformeerde journalist Fabrizio Romano, werkzaam voor onder meer Sky Italia en the Guardian, maakt melding van een transfersom van 'slechts' 27 miljoen euro, inclusief bonussen. Bij de andere media in Engeland varieert de vaste transfersom van 23 tot 27 miljoen euro, een bedrag dat nog kan oplopen tot maximaal 35 miljoen euro.

Torres is de derde aanwinst van manager Josep Guardiola voor aankomend seizoen. Manchester City verzekerde zich onlangs al van de diensten van de rechtsbenige vleugelverdedigers Yan Couto (Coritiba FC) en Issa Kaboré (KV Mechelen). Daarnaast zijn the Citizens druk bezig met de komst van Nathan Aké. Bournemouth accepteerde vorige week een eerste bod van tussen de 43 en 45 miljoen euro. De Oranje-international moet echter nog wel tot een persoonlijk akkoord komen met Manchester City.

Kersverse aanwinst Torres beschikte bij Valencia over een doorlopend contract tot de zomer van 2021. De zesvoudig international van Spanje Onder-21 kwam afgelopen seizoen tot 34 wedstrijden in LaLiga, met 4 doelpunten en 5 assists als resultaat. Torres veroverde met los Che in 2019 de Spaanse beker. Het is nog niet bekend wanneer de jonge buitenspeler, die wordt aangemerkt als de opvolger van de naar Bayern München vertrokken Leroy Sané, zijn eerste speelminuten maakt namens Manchester City.

“Ik ben blij dat ik bij Manchester City heb kunnen tekenen. Iedere speler wil in een aanvallend team als Manchester City spelen. Pep is een voorstander van een open, agressieve speelstijl, waarvan ik houd”, zegt de door Valencia opgeleide vleugelaanvaller op de website van zijn nieuwe werkgever. “Manchester City heeft de afgelopen tien jaar veel prijzen gewonnen en ik hoop dat ik een rol kan spelen in het voortzetten van dat succes.”

“We hebben de ontwikkeling van Ferrán op de voet gevolgd en zijn enorm onder de indruk”, voegt Txiki Begiristain, technisch directeur bij Manchester City, toe. “Hij is jong en ontwikkelt zich nog, maar hij beschikt over de technische kwaliteiten die we exact in een vleugelaanvaller zoeken. Hij is snel, direct, kan ruimte creëren met zijn bewegingen en is in staat om wedstrijden te beslissen. Dit is de perfecte plek voor hem om verder te ontwikkelen en Pep kan hem echt naar een volgend niveau tillen.”