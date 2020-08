Depay ‘zeker niet bang voor Juventus’: ‘Iedereen favoriet met nieuwe regels’

Memphis Depay kijkt reikhalzend uit naar de tweede ontmoeting met Juventus in de achtste finale van de Champions League, aanstaande vrijdag in het Allianz Stadium in Turijn. Volgens de aanvaller is Olympique Lyon extra gebrand op een goed resultaat op Italiaanse bodem, omdat vanaf de kwartfinale van het miljardenbal één wedstrijd de beslissing zal brengen.

Lyon verdedigt tegen Juventus een 1-0 voorsprong, verkregen in het eerste duel tussen beide ploegen in maart. Depay was destijds echter niet inzetbaar vanwege een zware knieblessure. Desondanks genoot hij met volle teugen van de prestatie van zijn ploeggenoten. "De teamgeest bij ons in de eerste wedstrijd van het tweeluik was heel voor mooi voor mij om te zien als toeschouwer, maar enkele maanden later is de situatie helemaal anders", benadrukt Depay in een interview op de website van de UEFA. "Juventus heeft meer wedstrijden gespeeld dan wij, dus de situatie is verre van normaal."

Depay: ‘Het was beter voor mezelf om me af te keren van het voetbal’

Memphis Depay was lang uit de roulatie vanwege een zware knieblessure. Hij deed tijdens het herstel veel andere dingen. Lees artikel

"Juventus heeft bovendien enkele zeer ervaren spelers die weten hoe het is om zulke belangrijke wedstrijden te spelen en met die druk om te gaan. Bij ons is dat minder het geval, maar we zijn gretig en zeker niet bang voor Juventus", blijft Depay hopen op een goede afloop tegen La Vecchia Signora. "Met de nieuwe regels kan iedereen favoriet zijn, want alles wordt over één wedstrijd beslist. Het zou voor ons heel veel betekenen als we dat toernooi (in Lissabon, red.) bereiken. Na zo'n moeilijke periode zijn we weer samengekomen om ons in korte tijd voor te bereiden op een heel belangrijke ontmoeting. We zouden echt een statement maken als we ten koste van Juventus doorgaan."

De maanden zonder voetbal waren zwaar, erkent de weer geheel fitte Depay. "Ik was dit niet gewend en ben ook enkele dagen heel stil geweest", blikt hij terug op de beginperiode van het herstel. "Ik heb ook weinig voetbal gezien. Als je ergens heel veel van houdt en je kunt er verder niets mee doen, dan is dat heel erg moeilijk. Ik ben er gelukkig sterker uitgekomen. Ik heb dagelijks tweemaal getraind en keihard gevochten. Na tweehonderd dagen maakte in eindelijk mijn rentree. Ik was zeker klaar geweest voor EURO 2020, als dat toernooi gewoon was doorgegaan", aldus Depay.