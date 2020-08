Depay: ‘Het was beter voor mezelf om me af te keren van het voetbal’

Memphis Depay stond afgelopen vrijdag in de finale van de Coupe de la Ligue voor het eerst in 229 dagen weer op het veld namens Olympique Lyon en de aanvaller sloot daarmee een periode af die in het teken stond van zijn herstel van een zware knieblessure. In gesprek met France Football doet Depay een boekje open over het ruime afgelopen halfjaar, waarin hij er in eerste instantie voor streed om het EK te kunnen halen. Door de verplaatsing van dat toernooi vanwege de coronacrisis heeft hij echter de tijd kunnen nemen voor zijn herstel, met de Champions League-ontmoeting met Juventus van aankomende week als volgende doelstelling.

“Je weet hoe het is… Ik heb geen één wedstrijd gezien. Gedurende de hele periode dat ik geblesseerd was heb ik geen voetbal gekeken. Ik werd er emotioneel van. Het was beter voor mezelf om me ervan af te keren en me te focussen op andere dingen. Ik was er natuurlijk wel voor het elftal, voor de wedstrijden om berichtjes te sturen en hen te steunen. Maar ik wilde niet naar de wedstrijden kijken omdat ik zelf niet mee kon doen. Het was zwaar. Ik heb een tijd geleden mijn andere talenten al ontdekt en dat was een manier voor mij om die verbinding te verbreken, om afstand te nemen van het voetbal. Het was een moeilijke tijd”, blikt hij terug.

Depay houdt zich onder meer bezig met het maken van muziek, terwijl hij ook veel interesse heeft in mode. De Oranje-international merkt dat zijn levensstijl nogal eens onder het vergrootglas ligt en hij heeft ook het idee dat hij vaak niet goed begrepen wordt: “Altijd eigenlijk!”, lacht hij. “Iedere dag… Maar dat deel hoort ook bij mijn persoonlijkheid. Het heeft te maken met wat ik mensen laat zien, met de manier waarop ik communiceer. Ik ben zo geboren. Ik wil me goed voelen, doen wat me gelukkig maakt. Het is ook niet supermoeilijk om te begrijpen als je mijn achtergrond en mijn leven kent. Als dat niet zo is, komen de vragen echter vanzelf. Waarom doet hij dit? Waarom doet hij dat? Ikzelf verander niet echt. Ik ben altijd dezelfde jongen, dus er zal altijd een beetje onbegrip zijn. Sommige mensen vragen zich af waarom ik muziek maak, waarom het lijkt alsof ik altijd boos ben, waarom ik me zo gedraag. Eerlijk gezegd is het iets wat ik nu accepteer…”

Voor Depay vormen de zaken waarmee hij zich naast het voetbal bezighoudt een manier om zijn creativiteit de vrije loop te laten: “Ik kan niet zomaar achteroverleunen en nietsdoen. Ik ben op zoek naar geluk en dit zijn de dingen die me gelukkig maken. Voetbal zorgt voor het grootste geluk, maar dat speel ik niet de hele dag. Dag in, dag uit moet ik iets anders zien te vinden. Dat maakt me compleet. Ik heb meerdere passies, meerdere talenten, dus waarom niet? Als ik me goed voel over iets wat ik doe, laat me dat dan ook doen, dat geeft me een vredig gevoel. Ik kan alleen onder deze omstandigheden voetballen. Als de coaches dat begrijpen, waarom zou ik het dan niet mogen? Zolang ik doelpunten blijf maken en het team vooruithelp, blijf ik dat doen. Als het nodig is om te vechten doe ik dat ook, maar ik moet ook de kans krijgen om te creëren en het gevoel hebben dat ik belangrijk ben voor het team.”

Of Depay volgend seizoen nog voor Olympique Lyon speelt is momenteel onderwerp van gesprek. De 26-jarige aanvaller wordt genoemd bij Borussia Dortmund als vervanger van Jadon Sancho, die weer in de nadrukkelijke belangstelling staat van Depays oude werkgever Manchester United. De 51-voudig international van het Nederlands elftal ligt nog maar een jaar vast bij les Gones, waardoor zij hem, als hij niet instemt met een contractverlenging, dit jaar moeten verkopen als zij nog een flink bedrag aan hem over willen houden.