‘Arsenal leidt dans voor Real Madrid en Man United met driejarig contract’

De kans is groot dat Willian ook volgend seizoen actief is bij een Londense club. In tegenstelling tot de voorgaande seizoenen lijkt dit echter niet Chelsea te worden, maar Arsenal. Het doorgaans goed ingevoerde France Football heeft namelijk van bronnen die bekend zijn met de zaak te horen gekregen dat the Gunners momenteel de beste papieren voor Willians komst in handen hebben.

France Football voegt toe dat Willian een laatste poging van Chelsea om zijn aflopende contract te verlengen naast zich neer heeft gelegd. Naast the Blues en Arsenal hebben ook Manchester United en Real Madrid zich volgens de berichtgeving bij Willian gemeld, maar deze twee grootmachten lijken mis te tasten.

In tegenstelling tot Real Madrid en Manchester United is Arsenal namelijk bereid om de 31-jarige spelmaker een driejarig contract voor te schotelen, terwijl de twee andere gegadigden niet verder willen gaan dan twee jaar. Arsenal heeft er op salarisgebied eveneens een schepje bovenop gedaan om zo te compenseren dat Willian volgend seizoen niet in de Champions League kan spelen als hij naar het Emirates Stadium verkast.

Willian hoopt nog wel een optie in de verbintenis op te kunnen laten nemen om de samenwerking met nog een jaar te verlengen, maar verder lijken de partijen op één lijn te zitten. Vorige week dook overigens ook het bericht op dat Barcelona de aanvaller een aanbieding zou hebben gedaan. Deze geruchten werden eerder op de maandag echter al ontkracht door transferspecialist en jounalist van onder meer The Guardian Fabrizio Romano.