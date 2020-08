Conte gruwelt van Juventus-verhaal en wil La Repubblica aanklagen

Antonio Conte is volgens journalist Franco Vanni van de Italiaanse krant La Repubblica al enige tijd in contact met officials van Juventus. De huidige trainer van Internazionale wil naar verluidt graag terugkeren bij de Italiaanse kampioen en Conte zou in dat kader hebben geïnformeerd naar de status van Maurizio Sarri. De berichtgeving zorgt echter voor grote verbazing bij Conte.

"Ik ontken dat ik Juventus-bestuurders en -spelers heb gevraagd hoe het ervoor staat met Sarri", zo laat Conte maandag optekenen door het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA. "Ik wil de schrijver van dit artikel en de hoofdredacteur van deze krant dan ook aanklagen. Ik ben bij Internazionale bezig met een driejarig project en ik zal keihard blijven werken en vechten om dit project tot een succes te maken, zoals ik mijn hele leven al heb gedaan." Conte loodste de Milanezen in zijn eerste seizoen als coach naar de tweede plaats in de Serie A, op slechts één punt achterstand van Juventus: 83 om 82 punten.

Volgens La Repubblica kon Conte in de zomer van 2019 al terugkeren bij Juventus, als opvolger van de succesvolle Massimiliano Allegri. Er was zelfs al een akkoord gesloten met technisch directeur Fabio Paratici en bestuurslid Pavel Nedved. Het bestuur van Juventus greep echter op het laatste moment in en stelde de van Chelsea afkomstige Sarri aan als nieuwe hoofdtrainer in Turijn. Voornoemde Allegri is door Sky Italia juist weer naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Conte, mocht laatstgenoemde alsnog vertrekken bij Internazionale.

Sarri mocht onlangs de Scudetto in ontvangst nemen in zijn eerste seizoen als trainer van Juventus. Toch is er in de afgelopen maanden veel kritiek geweest op het spel van Juventus en ook op de nederlaag in de finale van de Coppa Italia tegen Napoli. Verschillende Italiaanse media melden zelfs dat Sarri serieus moet vrezen voor een ontslag als Juventus er volgende week niet in slaagt ten koste van Olympique Lyon de kwartfinale van de Champions League te bereiken. De heenwedstrijd in Frankrijk ging voor de uitbraak van de corona-crisis met 1-0 verloren.