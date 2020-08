‘Antonio Conte vraagt al weken rond bij voormalige werkgever’

De toekomst van Antonio Conte bij Internazionale is sinds afgelopen zaterdag onderwerp van gesprek in Italië na een harde uithaal van de oefenmeester richting de clubleiding van i Nerazzurri. Conte zelf lijkt al enige tijd met zijn gedachten elders te zitten, zo weet La Repubblica maandag te melden. Volgens de berichtgeving heeft de trainer al enkele weken contact met mensen bij zijn oude club Juventus.

Journalist Franco Vanni van de Italiaanse krant weet te melden dat Conte in de afgelopen weken bij bestuurders, spelers en oud-speler van la Vecchia Signora heeft geïnformeerd naar de status van trainer Maurizio Sarri. Conte wilde eigenlijk vorig jaar al terugkeren in Turijn en kreeg toen ook groen licht van technisch directeur Fabio Paratici en bestuurslid Pavel Nedved, voordat de clubleiding hier een stokje voor stak.

Sarri mocht onlangs de Scudetto in ontvangst nemen in zijn eerste seizoen als trainer van Juventus. Toch is er in de afgelopen maanden veel kritiek geweest op het spel van Juventus en ook op de nederlaag in de finale van de Coppa Italia tegen Napoli. Verschillende Italiaanse media melden zelfs dat Sarri serieus moet vrezen voor een ontslag als Juventus er volgende week niet in slaagt ten koste van Olympique Lyon de kwartfinale van de Champions League te bereiken. De heenwedstrijd in Frankrijk ging voor de uitbraak van de corona-crisis met 1-0 verloren.

Conte, die als speler dertien jaar uitkwam voor Juventus en ook nog eens drie jaar als trainer bij de club werkte, zou in Milaan juist weer opgevolgd kunnen worden door Massimiliano Allegri. Deze trainer is werkeloos sinds zijn vertrek uit Turijn en werd zondagavond door onder meer Sky Italia naar voren geschoven als de nieuwe coach van Inter.