‘Als Klopp vertrekt bij Liverpool, kan Lijnders het zonder twijfel overnemen’

De Liverpool Echo schoof Pepijn LIjnders zondag al naar voren als mogelijke opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool en de naam van de 37-jarige Nederlander zingt een dag later ook rond in Engeland. Muslu Nalbantoglu was de teammanager tijdens het kortdurende dienstverband van Lijnders als trainer van NEC en hij ziet in de huidige assistent van Klopp wel een toekomstige manager van the Reds. Dat Lijnders na nog geen vijf maanden alweer op straat werd gezet in Nijmegen, hoeft hierbij volgens Nalbantoglu geen grote rol te spelen.

“Wat hij in gedachten had voor de spelers van NEC was niet realistisch. Het is natuurlijk veel makkelijker om dat soort dingen te doen als je bij Liverpool samenwerkt met Mohamed Salah en dat soort grote namen”, vertelt Nalbantoglu in de Blood Red Podcast. “De energie die hij uitstraalde en zijn trainingen waren geweldig.”

“Iedereen liep met hem weg en dat is nog steeds zo. En onze fans zijn niet makkelijk, wanneer je driemaal verliest is het heel moeilijk om hier aan te blijven. Hij houdt van voetbal en die passie zie je ook tijdens de trainingen. Hij kon nooit even stilzitten, hij bleef altijd staan”, gaat de oud-speler van onder meer NEC, De Graafschap en TOP Oss verder.

“We hebben trainingen gehad die we hier nog nooit eerder hebben gezien. Als de spelers een hoger niveau hadden gehad, had hij hier misschien nog wel gezeten. Hij had dingen in gedachten voor een hoger niveau dan NEC. Met betere spelers kan hij wel doen wat hij voor ogen heeft. Als Klopp bij Liverpool vertrekt, kan Pep het met dat soort spelers zonder twijfel overnemen.” Klopp ligt momenteel nog tot medio 2024 vast bij Liverpool. Naast Lijnders wordt ook clubicoon Steven Gerrard genoemd als mogelijke opvolger.