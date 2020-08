Droombaan lonkt voor Lijnders: ‘Dit is voor niemand een shock’

Pepijn Lijnders is een voorname kandidaat om in de toekomst het stokje over te nemen van Jürgen Klopp bij Liverpool. De Liverpool Echo meldt dat de 37-jarige assistent van Klopp een uitstekende indruk maakt op Anfield en zodoende mogelijk de hoofdcoach wordt als de Duitse manager gaat vertrekken. Volgens de krant heeft Lijnders zelfs 'een sleutelrol' vervuld in de landstitel van Liverpool dit seizoen met zijn energie en inzichten.

De Liverpool Echo constateert dat twee huidige 'vijanden' van Liverpool, Tottenham Hotspur-manager José Mourinho en Everton-middenvelder André Gomes, Lijnders enorm hebben geholpen in zijn ontwikkeling. Lijnders was eerder als jeugd- en techniektrainer werkzaam bij zowel PSV als FC Porto en bij laatstgenoemde club maakte de Nederlander vanaf 2007 faam. "Hij maakte zich de Portugese cultuur meteen eigen, nam taallessen en was drie uur per dag aan het leren", weet Scott Martin, een analist gespecialiseerd in het Portugese voetbal, tegenover de Engelse krant.

"Spelers hielpen hem acclimatiseren. André Gomes was een van de spelers die hem hielp om zijn ideeën goed over te brengen op de ploeg. Ze hadden een geweldig scoutingsnetwerk en hadden onder Mourinho net de Champions League gewonnen (in 2004, red.), maar de club erkende dat er niet genoeg spelers van de opleiding door konden stoten naar het niveau van het eerste. Lijnders bracht een andere structuur. Hij had het geluk dat er al een prima systeem aanwezig was, maar hij wist het zo te vormen dat spelers klaar werden gestoomd voor het echte werk. Hij zorgde voor een mix van Nederlandse en Portugese ideeën. Het 'totale voetbal' en de aanvallende stijl in combinatie met de Portugese agressie", stelt Martin.

In 2014 maakte Lijnders de overstap van FC Porto naar Liverpool, de club die hij in januari 2018 voor een halfjaar verliet voor NEC. Inmiddels is de Nederlander weer helemaal op zijn plek bij the Reds, stelt de Liverpool Echo. Lijnders, die tot medio 2024 vastligt, heeft naar verluidt een grote invloed op de speelwijze van Liverpool. 'Het zal voor niemand een shock zijn als hij hoofdverantwoordelijke wordt als Klopp vertrekt. Liverpool zal in ieder geval zijn expertise op welke wijze dan ook binnenboord willen houden, ook na de ambtstermijn van Klopp', concludeert het dagblad.