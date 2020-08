Sport pakt uit: Transfer van Man City naar Barcelona kwestie van tijd

Een transfer van Eric García naar Barcelona is slechts een kwestie van tijd, zo verzekert Sport zondag. De negentienjarige centrumverdediger van Manchester City speelde eerder in de jeugdopleiding van de Catalanen en moet in de komende twaalf maanden terugkeren op het oude nest, zo klinkt het.

García vertrok in 2017 op zestienjarige leeftijd van Barcelona naar Manchester City en debuteerde in het seizoen 2018/2019 in de hoofdmacht van de Engelsen. Deze voetbaljaargang speelde de Spaanse stopper dertien wedstrijden in de Premier League, waarvan acht als basisspeler. Manager Josep Guardiola is een groot bewonderaar van zijn landgenoot en zou de komende jaren graag de beschikking over hem blijven houden.

Het contract van García bij Manchester City loopt echter nog maar één seizoen door en voorlopig is de rechtsbenige verdediger niet voornemens zijn toekomst te verbinden aan the Citizens. Sterker nog: García zou volgens Sport deze zomer al willen terugkeren bij Barcelona, onder meer omdat hij dichter bij zijn familie wil wonen. De Catalaanse topclub ziet op haar beurt wel heil in een terugkeer van García, waardoor een hernieuwde samenwerking in de lijn der verwachting ligt.

De gesprekken tussen Manchester City en Barcelona over een transfer van García zijn voorlopig stilgelegd, omdat beide clubs nog actief zijn in de Champions League. Mochten de clubs er niet uitkomen over een transfersom voor de Spaans jeugdinternational, dan is laatstgenoemde naar verluidt bereid om zijn contract bij Manchester City uit te zitten en volgend jaar transfervrij naar Barcelona te verkassen.

Barcelona wil het nieuwe seizoen graag in met vier centrumverdedigers. Gerard Piqué, en Clément Lenglet zijn zekerheidjes in de selectie van trainer Quique Setién, terwijl ook Ronald Araújo hoog staat aangeschreven. Samuel Umiti gaat het Camp Nou deze zomer echter vrijwel zeker verlaten, waardoor de behoefte aan een nieuwe verdediger groot is.