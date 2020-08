Danny Blind richt pijlen na finale tussen Chelsea en Arsenal op één man

Chelsea ging zaterdagavond in de finale van de FA Cup met 2-1 onderuit tegen Arsenal. De fans van the Blues richten op sociale media massaal hun pijlen op scheidsrechter Anthony Taylor, die Chelsea in hun ogen heeft benadeeld. Ook Danny Blind, analist voor Ziggo Sport, vindt dat de arbiter de wedstrijd negatief heeft beïnvloed.

De rode kaart die Mateo Kovacic vlak na de 2-1 van Pierre-Emerick Aubameyang kreeg leidt tot de meeste discussie. De middenvelder van Chelsea kreeg zijn tweede gele kaart voor een vermeende overtreding op Granit Xhaka, maar bleek de middenvelder van Arsenal in de herhaling echter nauwelijks te hebben geraakt, terwijl Xhaka het uitschreeuwde van schijnbare pijn.

Blind is normaal gesproken fan van de Engelse manier van fluiten, maar vond Taylor zaterdag niet sterk fluiten. "Ik hou van Engelse scheidsrechters, omdat ze soms iets meer toelaten om het een wedstrijd te laten worden", zegt de ex-bondscoach van Oranje. "Ik vond dat Taylor nu heel veel momenten had dat hij net niet goed zat. Bij dat moment wordt Kovacic denk ik een beetje genaaid (door Xhaka, red.). Xhaka is net iets eerder bij de bal, dus je bent geneigd om te zeggen dat Kovacic over de bal gaat en op Xhaka's enkel gaat staan. Maar als je het in slow-motion ziet kun je het ook omdraaien, dat Xhaka net iets te laat is."

Xhaka stelde zich volgens Blind ook aan. "Ik vraag me weleens af of scheidsrechters spelers wel goed genoeg kennen. Xhaka doet dit: die rolt, die provoceert, die lokt uit. Ik vind dat je je daar als scheidsrechter best in mag verdiepen. Ook dan kun je ernaast zitten hoor, want het gaat allemaal om een split-second. Ik kan me ook voorstellen dat de VAR hier niet ingrijpt. Maar het legde de wedstrijd min of meer lam."

Het is niet het enige moment waarover de supporters van Chelsea zich beklagen. Ook het tweede doelpunt van Aubemayang leidt tot controverse. Voorafgaand aan de schitterende actie van de Arsenal-spits gleed diens ploeggenoot Héctor Bellerin hard door op Chelsea-verdediger Andreas Christensen, maar Taylor greep niet in. Daardoor kwam de bal bij Nicolas Pépé en niet veel later bij Aubameyang, die scoorde. Blind is in dit geval minder hard in zijn oordeel. "Ik vind dat je daarvoor kúnt fluiten, Christensen is eerder bij de bal", aldus de analist.