Nemanja Gudelj is besmet met coronavirus en deelt opvallende video

Nemanja Gudelj is de speler van Sevilla die afgelopen week positief is getest op het coronavirus. De Spaanse club meldde woensdag al dat één van zijn spelers besmet was geraakt met het longvirus en dat blijkt nu Gudelj te zijn, zo maakt laatstgenoemde woensdagavond opvallend genoeg zelf bekend in een video. De ex-speler van onder meer NAC Breda en Ajax is asymptotisch en verkeert ogenschijnlijk in prima conditie.

Sevilla speelt volgende week donderdag in de achtste finales van de Europa League tegen AS Roma en is onlangs begonnen met de voorbereiding op dat duel. De club uit Andalusië onderwierp al zijn spelers zondag aan een coronatest en een dag later bleek Gudelj als enige positief getest.

Alle trainingen van Sevilla zijn vervolgens tot nader orde uitgesteld. Bij een tweede coronatest daarna testten alle selectiespelers negatief en inmiddels heeft de club ook een derde coronatest laten afnemen, waarvan de uitslagen donderdag zullen volgen. Sevilla is voornemens om donderdag weer in kleine groepjes te beginnen met trainen. Of de wedstrijd van volgende week tegen AS Roma gevaar loopt, is vooralsnog onbekend.

“Nadat ik de bevestiging heb gekregen dat ik positief ben getest op Covid-19, wil ik jullie informeren dat ik me prima voel. Ik heb geen enkel symptoom en hoop me snel weer bij mijn teamgenoten te kunnen voegen, zodat ik de club kan helpen om onze doelen voor het einde van het seizoen te bereiken. Heel veel dank aan iedereen voor de berichten die ik heb ontvangen. Ik ga hier verder met trainen en we zien elkaar snel. Een knuffel voor iedereen”, laat Gudelj vanuit thuis weten.