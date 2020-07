Zaakwaarnemer van Coutinho verklapt voorkeursland voor megatransfer

Het is nog de vraag waar de toekomst van Philippe Coutinho ligt. De 28-jarige Braziliaanse aanvallende middenvelder wordt momenteel door Barcelona verhuurd aan Bayern München, maar der Rekordmeister gaat de optie tot koop in de huurovereenkomst niet lichten. Kia Joorabchian zegt in gesprek met talkSPORT dat Coutinho het Engelse voetbal ‘adoreert’ en dat een overstap naar de Premier League zijn prioriteit heeft.

“Omdat de Champions League tot 23 augustus loopt, wordt het voor spelers als Coutinho moeilijk om zich voor die tijd al aan een club te verbinden. Dat is gewoon enorm lastig. We maken er geen geheim van dat hij graag wil terugkeren naar de Premier League. Hij adoreert de Premier League en ik denk dat zijn prioriteit bij een stap naar Engeland ligt, maar hij heeft er ook geen problemen mee om bij Barcelona te blijven. Alles ligt dus open op dit moment”, geeft Joorabchian te kennen. Coutinho kwam door een blessure weinig in actie voor Bayern München in de laatste weken van de competitie, maar lijkt tijdig fit voor de Champions League.

“Er is veel belangstelling, omdat hij een geweldige speler is. Dus er is altijd interesse”, gaat de belangenbehartiger verder. Coutinho werd in januari 2018 voor een transfersom die kon oplopen tot 160 miljoen euro overgenomen van Liverpool. Barcelona verlangt nog altijd een fors bedrag, maar Joorabchian verwacht dat dergelijke bedragen deze zomer niet op tafel zullen komen. “Ik voorzie weinig transfers van tachtig tot honderd miljoen. Ik denk eerder dat de nodige spelers voor tien tot dertig of veertig miljoen verkocht zullen worden.”

De naam van Coutinho werd de afgelopen tijd meer dan eens in verband gebracht met een overstap naar de Premier League. De aanvallende middenvelder zou volgens berichten uit Spanje een eerste aanbieding van Arsenal hebben afgeslagen. Ook Leicester City, Tottenham Hotspur en Newcastle United zouden geïnteresseerd zijn, al zou dat bij laatstgenoemde club samenhangen met de naderende Saudische overname. Coutinho droeg tussen 2013 en 2018 het shirt van Liverpool en was in 201 wedstrijden goed voor 54 doelpunten en 45 assists voor the Reds.