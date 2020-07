Ibrahimovic baart opzien met video op Twitter: ‘Jullie denken dat ik klaar ben?’

De laatste tijd wordt er geregeld gespeculeerd over de toekomst van Zlatan Ibrahimovic. De 38-jarige spits is bij AC Milan in het bezit van een aflopend contract, al bevat die verbintenis een optie voor nog een seizoen. In een video op Twitter maakt Ibrahimovic in ieder geval duidelijk dat zijn carrière voorlopig nog niet voorbij is.

Ibrahimovic schrijft op Twitter I'm just warming up en voegt bij die tekst een video toe, waarin beelden te zien zijn van zijn tijd bij onder meer Ajax, Internazionale, Barcelona, Paris Saint-Germain, Los Angeles Galaxy en AC Milan. “Dus jullie denken dat ik klaar ben? Dat mijn carrière snel over zal zijn? Jullie kennen me niet. Ik heb mijn hele leven moeten vechten, niemand geloofde in mij”, zo spreekt Ibrahimovic als voice-over zijn volgers toe.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) July 25, 2020

“Dus ik moest in mezelf geloven. Sommigen probeerden me te breken, maar daarmee maakten ze me alleen maar sterker. Anderen wilden me uitbuiten, maar daarmee maakten ze me alleen maar slimmer. En nu denken jullie dat ik klaar ben? Aan jullie allemaal heb ik maar één ding te zeggen: ik ben niet zoals jullie, omdat ik jullie niet ben. Ik ben Zlatan Ibrahimovic and I’m just warming up”, zo besluit Ibrahimovic de video, die binnen een uur al twintigduizend likes heeft verzameld en door duizenden mensen gedeeld wordt.

In het afgelopen halfjaar was Ibrahimovic voorlopig goed voor acht doelpunten en vier assists in zestien officiële wedstrijden. Er werd gesuggereerd dat de eventuele komst van Ralf Rangnick als trainer en technisch directeur bij AC Milan de Zweedse spits naar de uitgang zou drijven. Rangnick komt echter toch niet en Stefano Pioli verlengde zijn contract bij i Rossoneri tot medio 2022. “Ik heb nog drie wedstrijden en tien dagen te gaan, maar niemand heeft me iets verteld en ik had ook niet anders verwacht. Ik wist niets van het nieuws over Pioli. Je leert iedere dag weer iets nieuws”, zei Ibrahimovic daar afgelopen week over na de met 1-2 gewonnen wedstrijd tegen Sassuolo.