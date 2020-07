Ajax sluit in 2015 vertrokken verdediger voor even weer in de armen

Fabian Sporkslede is voor even terug bij Ajax. Op videobeelden die door de Amsterdamse club op Twitter zijn geplaatst is te zien dat de 26-jarige vleugelverdediger meetraint met Jong Ajax. Dergelijke beelden zijn tevens zichtbaar in de Instagram Stories van de voormalig Ajacied. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de rechtsback in aanmerking komt voor een contract in de Johan Cruijff ArenA, daar hij gezien zijn leeftijd te oud is om met het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie te spelen. Sporkslede is transfervrij op te pikken door clubs na zijn recente vertrek bij RKC Waalwijk.

De clubloze Sporkslede houdt voorlopig zijn conditie op peil bij zijn voormalige werkgever. De flankspeler heeft een verleden bij Ajax, dat hem in 2007 opnam in de jeugdopleiding. Hij kwam uiteindelijk tot vier optredens in de hoofdmacht, inclusief een duel met Real Madrid in de groepsfase van de Champions League in 2012. Sporkslede schopte het tot veertig wedstrijden in het shirt van Jong Ajax. In 2015 kwam een einde aan de samenwerking tussen club en speler. Daarna volgden nog avonturen bij Chievo Verona, NAC Breda en laatstelijk dus RKC.

Good to see you again, Fabian! ?? He will join Jong Ajax for today's training session! https://t.co/Jl7m6T8oXo pic.twitter.com/ufrpjBmXqK — AFC Ajax (@AFCAjax) July 24, 2020

Sporkslede is tegenwoordig ook actief als ondernemer. Samen met een compagnon runt Amplify Sport Equipment, een bedrijf dat producten levert waardoor voetballers sneller herstellen. De klantenkring van de verdediger is indrukwekkend te noemen. Matthijs de Ligt, David Neres, Lisandro Martínez, Philippe Coutinho en Junior Firpo kochten bij het bedrijf van Sporkslede al de NormaTec, een herstelsysteem van ongeveer vijf kilogram dat afvalstoffen verwijdert uit de benen en daarmee na wedstrijden en zware trainingen bijdraagt aan het herstel van spelers.

