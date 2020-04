Wereldsterren kopen bij Fabian Sporkslede: ‘De Ligt stuurde ook een berichtje’

Fabian Sporkslede timmert flink aan de weg als ondernemer. De 26-jarige rechterverdediger staat onder contract bij RKC Waalwijk, maar runt daarnaast ook samen met een compagnon het bedrijf Amplify Sport Equipment. Sporkslede levert onder meer producten die bijdragen aan het herstel van voetballers en blijkt inmiddels al over een indrukwekkende klantenkring te beschikken.

Onder anderen Matthijs de Ligt (Juventus), David Neres, Lisandro Martínez (beiden Ajax), Philippe Coutinho (Bayern München) en Junior Firpo (Barcelona) kochten bij het bedrijf van Sporkslede al de NormaTec, een herstelsysteem van ongeveer vijf kilogram dat afvalstoffen verwijdert uit de benen en daarmee na wedstrijden en zware trainingen bijdraagt aan het herstel van spelers. "Die hoes helpt om je benen zo fris mogelijk te houden", licht Sporkslede maandag toe in gesprek met Ajax Showtime.

Diverse spelers van Ajax gebruiken de NormaTec. "Zij spelen ongelooflijk veel wedstrijden. De belangrijke spelers moeten er elke week weer staan", vervolgt de ex-speler van de Amsterdammers, die dit seizoen in de Eredivisie zes wedstrijden speelde voor RKC. "Maar na elke wedstrijd heb je in je benen veel afvalstoffen zitten. Aan de hand van dat apparaat worden deze verwijderd. In een programma van ongeveer twintig minuten wordt er gericht focus gelegd op bijvoorbeeld de kuiten of bovenbenen door middel van compressie, waardoor je sneller herstelt en dus in staat bent om weer te trainen."

Sporkslede speelde tussen 2009 en 2015 voor Ajax, maar werd in die periode veelvuldig achtervolgd door blessures. Hij diende daarna nog onder meer Chievo Verona en NAC Breda, alvorens hij afgelopen zomer neerstreek bij RKC. De back legde in zijn Ajax-tijd de basis voor zijn huidige ondernemersplan. "Tijdens mijn revalidatie had ik veel tijd om na te denken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik sneller herstel? Gelukkig revalideerde ik bij een topclub. Andere voetballers hadden het daarentegen niet zo goed. Maar ook uit eigen ervaring kwam ik erachter dat het moeilijk was om aan sommige producten te komen. Toen kwam ik op het punt: oké, ik ga deze spullen voor mijzelf en anderen regelen."

Inmiddels zweren een groot aantal bekende namen uit de voetballerij bij de producten van Sporkslede en onderhoudt Amplify Sport Equipment goede contacten met diverse Eredivisie-clubs. Sporkslede legt uit dat Jasper Cillessen zijn eerste grote klant was. "Matthijs de Ligt zag dat bij het Nederlands elftal en stuurde vervolgens ook een berichtje”. De Ligt heeft Amplify Sport Equipment geholpen bij het maken van 'echt stappen', legt Sporkslede uit. "We mochten Matthijs namelijk naar buiten toe gebruiken om ons bedrijf te promoten. Die jongens vinden het leuk waar ik mee bezig ben en willen mij graag helpen. Ze maken dan een uitzondering. Dat is denk ik mijn geluk, dat ik de gunfactor heb. Er zitten verder geen zaakwaarnemers tussen, al zullen die niet altijd even blij zijn."