Na ADO meldt ook AZ positieve coronatest

Bij Jong AZ is voorafgaand aan de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen één geval van corona vastgesteld, zo melden de Alkmaarders vrijdag via de officiële kanalen. De speler vertoonde geen symptomen en had geen klachten, maar werd wel positief getest. De persoon waar het om gaat is direct in thuisquarantaine gegaan.

Spelers, staf en betrokken medewerkers worden voor iedere (oefen)wedstrijd getest op het virus. Het eerste elftal is recent getest, daar waren geen gevallen van COVID-19. Jong AZ en de hoofdmacht van AZ bewegen zich op het AFAS Trainingscomplex in volledig gescheiden omgevingen.

ADO Den Haag liet dinsdag weten dat twee personen binnen de club positief zijn getest op het coronavirus. Het ging hierbij om een speler en een andere medewerker. Beide personen hadden geen klachten, maar zijn wel direct in thuisquarantaine gegaan. Om welke speler het precies ging is niet bekendgemaakt.

Bij ADO zijn alle spelers en stafleden onlangs opnieuw op corona getest. De uitslag was deze keer bij iedereen negatief. De negatieve tests betekenen dat het trainingskamp door zal gaan. De formatie van trainer Aleksandar Rankovic vertrekt zondag voor een week naar het Brabantse Mierlo.