‘Topkandidaat Drommel kan transfer naar de Eredivisie-top maken’

Joël Drommel maakt mogelijk een transfer naar de top van de Eredivisie. De doelman van FC Twente staat volgens Voetbal International hoog op het kandidatenlijstje van AZ als Marco Bizot de Alkmaarders gaat verlaten. De 29-jarige doelman staat volgens Mundo Deportivo in de belangstelling van Valencia, Sevilla en Celta de Vigo.

Mundo Deportivo gaf donderdag aan dat de drie Spaanse clubs 'meer dan geïnteresseerd' zijn in de doelman van AZ. De Oranje-klant gaf eerder al aan dat het nog altijd zijn droom is om in het buitenland te spelen, waardoor een transfer goed mogelijk is. Bizot tekende in februari een nieuw contract in Alkmaar. De sluitpost ligt momenteel tot medio 2022 vast bij de Eredivisionist.

Mocht Bizot een transfer maken, dan komt AZ volgens het weekblad waarschijnlijk uit bij Drommel. De 23-jarige doelman heeft zich met sterke wedstrijden dit seizoen in de kijker gespeeld bij de leiding van de nummer twee van afgelopen seizoen. Drommel heeft bij de Tukkers nog een contract tot medio 2021, met een optie voor nog een seizoen.

FC Twente wil Drommel behouden, maar de keeper gaf tegenover RTV Oost aan dat hij openstaat voor een transfer. "Ik hoor dat de club me graag wil houden, dat begrijp ik. Maar als er iets moois komt en mijn gevoel gaat daar naar uit... Waarom niet?, denk ik dan. Ik heb hier zes jaar gezeten. Dit wordt mijn zevende seizoen. Ik heb altijd met heel veel trots hier gespeeld en nog steeds. Dus we gaan zien wat de tijd brengt."