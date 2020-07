Ian Wright hoort naam Van de Beek voorbijkomen: ‘Ik zie hem daar wel spelen’

Donny van de Beek wordt al even in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en Real Madrid leek lange tijd de belangrijkste gegadigde. Doordat de Koninklijke van plan is om in de aankomende transferperiode geen grote aankopen te doen, valt deze optie waarschijnlijk echter af. Van de Beek zou desondanks alsnog een transfer kunnen maken, daar ook onder meer Manchester United wordt genoemd als mogelijke gegadigde.

Voormalig Arsenal-spits Ian Wright vertelt bij Premier League Productions dat Van de Beek achter de schermen inderdaad wordt genoemd als potentieel doelwit voor the Red Devils: “Ik heb zijn naam voorbij horen komen. Ik zie hem daar ook wel op het middenveld spelen”, stelt de Engelsman. Manchester United versterkte zich in de winterse transferperiode al met Bruno Fernandes en lijkt van plan om het middenrif in de aankomende transferperiode verder op de schop te gooien.

De verdediging lijkt een andere linie die toe is aan versterking, maar Wright denk niet dat vermeend topdoelwit Kalidou Koulibaly haalbaar is voor de rode club uit Manchester: “Ik heb gehoord dat hij wellicht al rond is met Manchester City. Maar ik heb wel het gevoel dat het centrale duo daar iets extra’s nodig heeft. Hoewel ik gecharmeerd ben van Harry Maguire, denk ik dat ze nog veel meer nodig hebben om het op te kunnen nemen tegen Liverpool, City en de Europese top.”

Aanvallend lijkt het door de aanwezigheid van Anthony Martial, Marcus Rashford en Mason Greenwood voorlopig wel goed te zitten op Old Trafford. Het trio was dit seizoen samen al goed voor zestig doelpunten: “Toen Romelu Lukaku vertrok riep iedereen: ‘Ze hebben hem niet vervangen, ze hebben hem niet vervangen, wat gaan ze nu doen? Martial zal niet zoveel doelpunten maken, Rashford zal ook niet zoveel doelpunten maken.’ Die mensen zagen de doorbraak van Greenwood niet aankomen.”

“Het vertrouwen van Ole Gunnar Solskjaer betaalt zich nu opeens uit, de vraag is alleen of ze dit door kunnen trekken. We weten dat Wayne Rooney jarenlang enorm veel doelpunten heeft gemaakt, net als Robin van Persie. We zien nu dit nieuwe trio opkomen, maar kunnen zij dit consistent blijven doen? Als ze dat kunnen, dan kunnen ze uitdagers worden van City en Liverpool, hoewel ze natuurlijk nog wel wat verdedigende versterkingen nodig hebben. Maar ik denk dat die drie enorm veelbelovend zijn, enorm veelbelovend”, sluit Wright af.