‘Marteling door Ziyech kan nog altijd nieuwe transfer bij Ajax inluiden’

Chelsea is op jacht naar een nieuwe linksback en komt mogelijk uit bij Ajax, zo verzekert The Guardian. Nicolás Tagliafico werd al vaker in verband gebracht met de Londense topclub en volgens de Engelse kwaliteitskrant is de 27-jarige Argentijn een goedkope en dus aantrekkelijke optie voor Chelsea. Ben Chilwell wordt voorlopig als 'te duur' beschouwd.

Manager Frank Lampard ziet in de vleugelverdediger van Leicester City nog altijd de ideale versterking, maar de vraagprijs van minimaal 67 miljoen euro vindt Chelsea aan de zeer hoge kant. Tagliafico, die ook wordt gelinkt aan onder andere Manchester City en Atlético Madrid, wordt gezien als goedkopere optie, daar de linksback van Ajax slechts ongeveer 25 miljoen euro moet kosten. Chelsea wil hoe dan ook een versterking links achterin, zo klinkt het.

Lampard: 'Plan Ziyech wijkt af door zijn gebrek aan wedstrijdritme'

Marcos Alonso heeft aardige wedstrijden gespeeld als hij minder verantwoordelijk was voor de defensieve stabiliteit, maar bij een klassieke rol achterin kwamen zijn zwakke punten bovendrijven, zo luidt de analyse. De positie van de Spanjaard werd dit seizoen vooral wankel na de Champions League-thuiswedstrijd tegen Ajax (4-4) in november, zo schrijft The Guardian. Bij de 1-3 ruststand werd de back gewisseld door Lampard nadat onder anderen Hakim Ziyech, die Ajax deze zomer inruilt voor Chelsea, hem de eerste helft 'had gemarteld', aldus de krant.

Het duurde nadien bijna twee maanden voordat Alonso weer een kans kreeg van Lampard. Hoewel de 29-jarige linkervleugelverdediger in de tweede seizoenshelft zich prima revancheerde, hebben de Londenaren nog altijd het slechte optreden van Alonso tegen Ajax in het achterhoofd zitten en zoeken ze daarom naar een nieuwe impuls. Daarnaast lijkt Emerson te vertrekken bij Chelsea. De linksback, die nog tot medio 2022 vastligt, staat op de radar van onder meer Internazionale.