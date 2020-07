France Football reikt voor het eerst sinds 1956 geen Ballon d'Or uit

Er wordt dit jaar voor het eerst sinds 1956 geen Ballon d’Or uitgereikt, zo maakt France Football bekend. De gedwongen break door de uitbraak van het coronavirus heeft de organisator van de jaarlijks verkiezing doen besluit om de editie van 2020 voorlopig over te slaan, omdat er geen sprake zou zijn van eerlijke voorwaarden. Het betekent dat het in ieder geval nog een jaar duurt tot Lionel Messi een eventuele opvolger krijgt, aangezien de Argentijnse aanvaller van Barcelona vorig seizoen de Ballon d’Or won.

Er zal ook geen vrouwellijke winnaar van de Ballon d’Or, beste jonge speler (Kopa Trophy) en beste keeper (Yashin Trophy) worden aangewezen. In plaats daarvan kiest de jury die normaal ook de winnaars bepaalt een zogenaamd ‘dreamteam’. “Na er goed over te hebben nagedacht, zijn we van mening dat er geen sprake is van eerlijke voorwaarden. Dit jaar kan niet beoordeeld worden als een normaal jaar. Je moet niet vergeten dat de wedstrijden niet gespeeld worden in ongewone omstandigheden”, zegt Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football.

“Om die reden denken we dat de eretitel niet toe te kennen is om basis van eerlijkheid, omdat sommige kandidaten hun seizoen afgebroken hebben zien worden. Hoe kunnen we dan tot een erlijke vergelijking komen? Om te voorkomen dat we op omslachtige wijze tot een besluit moeten komen, hebben we de minst slechte optie gekozen”, benadrukt Ferré. “Dit besluit nemen we niet graag, maar het is wel de meest verantwoorde keuze. We beschermen hiermee de geloofwaardigheid van de Ballon d’Or.”