Hoofdrol voor De Vrij bij gunstig resultaat voor De Roon, Gosens en Hateboer

Internazionale heeft zich verzekerd van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Antonio Conte speelde op bezoek bij AS Roma, waar Justin Kluivert negentig minuten op de reservebank zat, met 2-2 gelijk, in een wedstrijd waarin Stefan de Vrij een doelpunt en een ‘eigen treffer’ voor zijn rekening nam. Juventus krijgt maandag tegen Lazio echter wel de kans om de voorsprong op naaste achtervolger Internazionale op te voeren naar acht punten.

Sinds de hervatting van de Serie A draait Internazionale behoorlijk wisselvallig en daardoor is Juventus met een voorsprong van vijf punten al enigszins uit beeld verdwenen. I Nerazzurri verzekeren zich dankzij de remise in Rome van een Champions League-ticket, want AS Roma wordt op een achterstand van veertien punten gehouden. Dit gat is met nog vier wedstrijden te gaan definitief niet meer te overbruggen. Ook Atalanta is door de remise zeker van een Champions League-ticket. De Romeinen kunnen stadgenoot Lazio in theorie nog achterhalen, al is die kans klein. De nummer vier de van de Serie A heeft nog een wedstrijd tegen Juventus tegoed én een voorsprong van elf punten.

Internazionale kende een uitstekende start in de Italiaanse hoofdstad, want na een kwartier spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. De Vrij kopte raak op aangeven van Alexis Sánchez, die alweer zijn zevende assist sinds de hervatting van de Serie A leverde en alleen Lionel Messi in de vijf grote Europese competitie vaker als aangever (negen keer) zag fungeren. Op slag van rust kwam de thuisploeg echter weer op gelijke hoogte. Leonardo Spinazzola werd bediend door Edin Dzeko en hij zag dat De Vrij zijn inzet het laatste zetje gaf: 1-1.

Nadat een treffer van Lautaro Martínez geannuleerd werd wegens buitenspel, kwam AS Roma op voorsprong. Andermaal fungeerde Dzeko als aangever, deze keer bij een doelpunt van Henrikh Mkhitaryan. Lang stevende het duel af op een minimale overwinning voor AS Roma, tot Spinazzola twee minuten voor tijd een uitermate knullige strafschop weggaf. Romelu Lukaku maakte dankbaar gebruik van de geboden buitenkans en bepaalde met zijn 21e competitietreffer van het seizoen de eindstand op 2-2.