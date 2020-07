ADO maakt werk van terugkeer Elia; Robben zocht ook contact

Eljero Elia kan zondagavond kampioen worden als hij het met Istanbul Basaksehir opneemt tegen Kayserispor. Daarna vertrekt hij bij de club waar hij sinds 2017 speelt en een terugkeer naar Nederland is niet ondenkbaar. In een interview met Omroep West vertelt de buitenspeler dat geld geen belangrijke rol speelt bij zijn keuze voor een nieuwe club. ADO Den Haag en FC Twente hebben al naar hem geïnformeerd, terwijl FC Groningen-aanvaller Arjen Robben hem ook heeft gepolst.

“Ik wil plezier hebben en lekker voetballen. In mijn laatste jaren alles geven. Met een goede herinnering afsluiten. Daarna focussen op mijn carrière als trainer”, aldus Elia, wiens zaakwaarnemer al met veel clubs gesproken heeft. “Ook hebben clubs mij gebeld. Ron Jans (trainer FC Twente, red.) heeft mij gebeld. Ik heb ADO-directeur Mohammed Hamdi gesproken. Ik heb Martin Jol gesproken. Taco van de Velde, een goede vriend van mij en tegenwoordig werkzaam bij ADO, heeft mij gebeld. Ook Arjen Robben heeft me een bericht gestuurd.”

ADO lijkt serieus werk te maken van de terugkeer van de 33-jarige buitenspeler, die als profvoetballer doorbrak in Den Haag. “Ze hebben een hele mooie video voor mij gemaakt. Daar sprak echt heel veel waardering uit. Ze willen me heel graag hebben”, aldus Elia. Hoe hij aankijkt tegen een eventuele terugkeer bij ADO? “Het zou het ideale plaatje kunnen zijn. We moeten kijken en praten wat mogelijk is. Over Hamdi heb ik alleen maar goede verhalen gehoord. Jol ken ik al heel lang. Toen ik naar HSV ging, vertrok hij helaas net. Rankovic heb ik als teamgenoot meegemaakt, heb ik veel van geleerd, is een voorbeeld voor mij geweest als prof. Zelfde geldt voor Knopper.”

Elia zegt het gevoel te hebben dat hij terug naar Nederland wil. “Maar het moet wel van twee kanten kloppen. Inleveren van salaris hoort ook bij mijn leeftijd en land, in dit geval Nederland. Het budget is daar nou eenmaal niet zo groot”, weet de dertigvoudig Oranje-international. “Alleen bij Ajax is het budget groot. Over geld gesproken. Ik kijk er niet meer puur naar. Ik heb iets opgebouwd en ik moet zorgen dat ik de rest van mijn leven goed zit. Als ik terugkom naar Nederland is het puur om te presteren en plezier te hebben.”