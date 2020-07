Robin van Persie diep onder de indruk: ‘Ik wil er één speler uit lichten’

David Luiz kan terugkijken op een ijzersterk optreden in de halve finale van de FA Cup. De verdediger van Arsenal stond centraal in een driemansachterhoede tegen Manchester City (2-0) en was op weinig fouten te betrappen; met name in de lucht was David Luiz dominant, door al zijn vier duels te winnen. In de eerste helft creëerde hij met een fraaie pass op Pierre-Emerick Aubameyang de eerste kans voor Arsenal, maar de spits faalde oog in oog met doelman Ederson. Later maakte de Gabonees alsnog beide doelpunten van de halvefinalewedstrijd.

Zijn sterke spel op Wembley vormde een belangrijke opsteker voor David Luiz. De Braziliaan werd de afgelopen weken veelal bekritiseerd door enkele cruciale fouten, met name in de Premier League-wedstrijd van 17 juni tegen dezelfde tegenstander. Toen leidde hij als invaller een 3-0 nederlaag in tegen Manchester City door de 1-0 van Raheem Sterling te faciliteren na een verkeerde inschatting, een penalty te veroorzaken waaruit Kevin De Bruyne de 2-0 maakte en vervolgens een rode kaart te incasseren.

De Engelse media zijn goed te spreken over het spel van David Luiz van zaterdagavond. "Hij toonde aan waarom Mikel Arteta nog zoveel vertrouwen in hem heeft, door te domineren in de achterhoede en kansen te creëren met zijn passes", schrijft de Daily Mail, die de routinier een acht toekent. The Sun kiest voor hetzelfde cijfer en stipt aan dat hij landgenoot Gabriel Jesus in bedwang hield. De Daily Express houdt het op een zeven. "Geen van zijn gebruikelijke capriolen", schrijft de krant. "Een paar goede passes richting het middenveld en een sterk optreden achterin gedurende de hele wedstrijd." De London Evening Standard bestempelt de 33-jarige David Luiz als de 'unlikely hero' van Arsenal.

Robin van Persie: "Ik zou er één speler uit willen lichten: David Luiz. Hij was echt fantastisch." Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 18 juli 2020

In de studio van BT is Robin van Persie, werkzaam als analist, lyrisch. "Ik zou er één speler uit willen lichten: David Luiz. Hij was echt fantastisch." Bovendien reageert middenvelder Declan Rice van West Ham United, nota bene doelwit van Chelsea op de transfermarkt, positief via Twitter. "Wat een optreden van David Luiz", schrijft hij. Analist Ian Wright sluit zich daarbij aan. "Je ziet niet vaak een beter optreden van een centrumverdediger van Arsenal", aldus de oud-spits van the Gunners. Zelf probeert David Luiz in een interview met BT niet al te veel krediet te claimen. "Het hele team verdedigde goed, niet alleen de achterste linie en de keeper", benadrukt hij. "Het hele team begreep dat iedereen moet verdedigen en moet vechten in het moderne voetbal, dat iedereen dezelfde teamgeest moet hebben en honderd procent voor iedere goal moet gaan."

Het deed David Luiz goed om te zien hoe de 1-0 van Aubameyang tot stand kwam: bij de teamgoal waren tien spelers betrokken en er gingen achttien passes aan vooraf. "Dat is deel van ons proces. We kunnen dat nog vaker doen. De tegenstander ligt wat dat betreft mijlenver op ons voor, maar we stelden ons nederig op", erkent David Luiz, die van de interviewer te horen krijgt dat er veel kritiek op Arsenal was in de afgelopen weken. "Veel kritiek op mij, dat mag je wel zeggen", countert hij. "Ik heb in mijn carrière geleerd dat voetbal gaat om overleven en dat is wat ik heb gedaan. Ik heb na mijn fouten de schuld op me genomen en iedere dag hard gewerkt voor het team. We zijn vastberaden om een prijs te pakken en deze club weer te laten schijnen."