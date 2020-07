Nederlander vervangt piepjonge aanvoerder bij Galatasaray in absurd duel

Galatasaray weet eindelijk weer wat winnen is. Na acht opeenvolgende duels zonder overwinning won de nummer vijf van de Süper Lig zaterdagavond met 3-1 van nummer elf Göztepe in een veelbewogen wedstrijd. Door de absentie van Fernando Muslera, de reserverol van Selçuk Inan en de plek op de bank voor de zeventienjarige Emin Bayram, de zeventienjarige jeugdexponent die vorige week zondag debuteerde in de basis en fungeerde als captain tegen Ankaragücü (1-0 nederlaag), droeg Ryan Donk de aanvoerdersband. Galatasaray staat vijfde met een voorsprong van vier punten op Alanyaspor, al heeft de concurrent nog een duel tegoed.

Verreweg het opvallendste moment van de eerste helft vond plaats na 22 minuten. Doelman Beto van Göztepe werd in het eigen strafschopgebied aangespeeld door verdediger Alpaslan Öztürk en treuzelde met de bal aan de voet. Hij werd opgejaagd door Adem Büyük, die erin slaagde om de keeper van de bal te zetten en in een leeg doel af te werken. Volgens arbiter Koray Gençerler beging Büyük daarbij echter een overtreding en dus werd het doelpunt afgekeurd. Kort voor de pauze ging ook de keeper van Galatasaray in de fout. Een zwakke inspeelpass van Okan Kocuk werd onderschept door Marcio Mossoro, die meteen oog in oog met de doelman stond en naast schoot.

Galatasaray speelde geen sterke eerste helft en meldde zich na het afgekeurde doelpunt nog slechts eenmaal enigszins serieus in de eerste helft: in de laatste seconde van de blessuretijd zeilde een poeier van voormalig NAC Breda-middenvelder Ömer Bayram langs de verkeerde kant van de paal. Aan het begin van de tweede helft leek een strafschop de ban te gaan breken. Na licht contact tussen Atinç Nukan en Sofiane Feghouli wees Gençerler naar de stip. Büyük ontfermde zich over de buitenkans. Hij koos voor een laag schot in de linkerhoek, maar zijn intenties werden geraden door keeper Beto. De penalty moest echter opnieuw genomen worden omdat Beto zijn lijn te vroeg verliet. Ditmaal was het Younès Belhanda die de strafschop nam, maar hij schoot hard tegen de lat aan. Opnieuw verliet Beto zijn doellijn aan de vroege kant, maar hij had geen contact met de bal en Galatasaray kreeg geen derde kans.

Tien minuten na de pauze liet Mossoro een grote kans voor Göztepe onbenut en daarna kwam Galatasaray dan toch nog écht op voorsprong. Een afvallende bal belandde 25 meter van het doel voor de voeten van Marcelo Saracchi, die het leer ineens op de slof nam en op prachtige wijze zijn eerste doelpunt voor Galatasaray maakte sinds hij in januari overkwam van RB Leipzig. Lang kon Galatasaray echter niet van de voorsprong genieten: met een schot uit de draai van dichtbij leek Stefano Napoleoni voor de 1-1 te zorgen. In de aanloop naar de treffer werd echter een overtreding geconstateerd: na het versturen van een lange bal kwamen de noppen van Halil Akbunar terecht op het been van Saracchi. Zodoende werd de treffer van Stefano Napoleoni afgekeurd.

Göztepe slaagde er daarna toch in om langszij te komen, opnieuw via Napoleoni. Met een snoekduik scoorde hij van dichtbij, na een afgemeten en indraaiende voorzet van Murat Paluli vanaf de rechterflank. Toch wist Galatasaray de wedstrijd nog naar zich toe te trekken. Met een geplaatste vrije trap met het linkerbeen zorgde Emre Akbaba voor de 2-1: de middenvelder plaatste de bal door de muur heen in de rechterhoek. In de zevende minuut van de blessuretijd besliste Galatasaray de wedstrijd met een counteraanval. Invaller Yunus Akgün werd bediend door mede-invaller Taylan Antalyali en kon van dichtbij afronden.