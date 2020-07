Van Aanholt verliest humor niet ondanks horrormoment: ‘Beetje woo woo‘

Patrick van Aanholt moet vrezen voor een lange absentie. De linksback van Crystal Palace viel donderdagavond in de slotfase van het thuisduel met Manchester United (0-2) uit met een zware schouderblessure. Anthony Martial gleed de verdediger onderuit bij het maken van het tweede doelpunt in de slotfase. Van Aanholt werd minuten lang behandeld op het veld en ging uiteindelijk per brancard richting de kleedkamer.

"Het is een nare blessure die hem een lange periode aan de kant zal houden", verzucht manager Roy Hodgson op de website van the Eagles. "Vrijdag wordt er verder naar gekeken en zal Patrick een scan ondergaan. Dan zullen we zien wat er verder gaat gebeuren met hem." De Engelse coach lijkt het ergste te vrezen. "Ik denk dat hij geopereerd moet worden en dat is zeer slecht nieuws voor ons. Patrick draaide een zeer goed seizoen en miste nauwelijks wedstrijden. Nu moeten we het volgende seizoen misschien zonder hem beginnen."

Hodgson heeft er vertrouwen in dat Crystal Palace het gemis van Van Aanholt kan opvangen. "We hebben gelukkig meer opties. Op meerdere posities in de selectie worden spelers opgelapt en de spelers die erin zijn gekomen hebben het goed gedaan. Mamadou Sakho en Scott Dann speelden uitstekend tegen de aanvalslinie van Manchester United. We hebben in het verleden blessures opgevangen en dat gebeurt nu ook weer", zo besluit de ervaren manager.

De ongelukkige Van Aanholt heeft via Twitter al gereageerd op het ongelukkige moment in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen the Red Devils. "Ik ben een beetje i>woo woo door het zuurstofmasker, maar het gaat verder oké", zo schrijft de vleugelverdediger aan zijn 166.000 volgers op het social media-kanaal.

Boys put in a strong game, decisions against us ???? but that's football ??????? love to my football community especially Palace & MUFC fans ???? I'm a little woo woo off that gas ?? but I'm aite ???? — Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) July 16, 2020