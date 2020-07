Grote zorgen om Patrick van Aanholt na pijnlijk moment bij goal Martial

Manchester United heeft donderdagavond een zeer belangrijke overwinning geboekt op Crystal Palace. Op Selhurst Park won het team van manager Ole Gunnar Solskjaer met 0-2. De thuisploeg zal zich bestolen voelen, daar de ploeg van Roy Hodgson de gelijkmaker van Wilfried Zaha afgekeurd zag worden wegens buitenspel. De VAR constateerde dat de aanvaller met het kleinste verschil buitenspel stond. Patrick van Aanholt raakte in de slotfase ernstig geblesseerd aan zijn schouder en verliet het veld per brancard.

Solskjaer had voor de aftrap een grote verrassing voor Timothy Fosu-Mensah. De Oranje-international kreeg te horen dat hij voor het eerst in 1152 dagen mocht starten vanuit de basis bij the Red Devils. In de eerste helft zag hij dat Harry Maguire na 38 minuten spelen dicht bij een doelpunt was. De kopbal van de United-verdediger scheerde langs de paal van Crystal Palace. Aan de andere kant had Jordan Ayew een goede mogelijkheid, maar zijn snoeiharde schot spatte uiteen op de vuisten van David de Gea.

Wat een BRILJANTE goal van Marcus Rashford! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 16 juli 2020

Niet lang daarna schreeuwde iedereen bij the Eagles om een strafschop toen Ayew in het strafschopgebied gevloerd werd door Victor Lindelöf. Scheidsrechter Graham Schott en de VAR vonden het te licht voor een penalty, net zoals dat het geval was toen Paul Pogba aan de andere kant naar de grond ging. Op slag van rust kwam Manchester United op voorsprong door een geniale ingeving van Marcus Rashford. Na goed voorbereidend werk van Bruno Fernandes stuurde de United-aanvaller drie tegenstanders het bos in en schoof hij raak in de verre hoek.

Toen minuten na rust prikte Zaha de gelijkmaker binnen. De VAR bestudeerde de beelden tot op de centimeter en kwam tot de conclusie dat de aanvaller met een teenlengte buitenspel stond. Het doelpunt ging niet door, waarna United aan het langste eind trok. Met nog een klein kwartier op de klok zette Rashford met een snelle pass Anthony Martial vrij voor doelman Vicente Guaita: 0-2. Bij het doelpunt gleed Martial Patrick van Aanholt onderuit, die daarbij ongelukkig terechtkwam. Hij heeft naar verwachting een zware schouderblessure opgelopen. Na een langdurige behandeling verliet hij per brancard het veld met een zuurstofmasker.

Patrick van Aanholt verlaat het veld per brancard

De overwinning kwam voor Manchester United in de slotfase niet meer in gevaar en dus keert Solskjaer met drie punten op zak terug naar Old Trafford. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft United evenveel punten als nummer vier Leicester City (62) en een punt minder dan nummer drie Chelsea (63).