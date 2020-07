Opgeleefde Alexis Sánchez weet spoor van Belotti en Ronaldo te houden

Internazionale heeft donderdagavond op bezoek bij hekkensluiter SPAL overtuigend weten te winnen. I Nerazzurri waren met 0-4 te sterk voor de gedoodverfde degradant in de Serie A. Grote man aan de zijde van de ploeg van trainer Antonio Conte was Alexis Sánchez, die een doelpunt en een assist voor zijn rekening nam.

Het duurde even voor Internazionale de ban wist te breken, want pas acht minuten voor rust kwamen de bezoekers in Ferrara op voorsprong. Sánchez bediende Antonio Candreva, die de 0-1 op het scorebord bracht. Al snel na rust wisten i Nerazzurri het duel te beslissen. Cristiano Biraghi tekende met 55 minuten op de klok voor de 0-2, waarna de vleugelspeler vijf minuten later als aangever fungeerde bij de 0-3 van Sánchez.

De van Manchester United gehuurde aanvaller was sinds de hervatting van de Serie A reeds betrokken bij zeven doelpunten, waarmee hij alleen Andrea Belotti (acht) en Cristiano Ronaldo (negen) voor zich moet dulden. Roberto Gagliardini nam een kwartier voor tijd het slotakkoord voor zijn rekening, waardoor Internazionale met een 0-4 overwinning naar Milaan terugkeerde. De formatie van Conte, die overigens voor het eerst sinds januari 2017 geen enkel schot op doel incasseerde, neemt daardoor de tweede plaats weer over van Atalanta.