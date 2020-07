De Ligt staat na negentig minuten verrassenderwijs nog op het veld

Matthijs de Ligt heeft de wedstrijd tussen Sassuolo en Juventus (3-3) van woensdagavond kunnen afmaken. De verdediger van de bezoekers worstelde in de eerste helft met een schouderkwetsuur en leek rijp voor een wissel. Desondanks besloot trainer Maurizio Sarri om de kwetsbare international van Oranje negentig minuten lang binnen te lijnen te houden. Ongetwijfeld zal de club de ontwikkeling van de pijn bij De Ligt de komende dagen in de gaten houden.

De Ligt, die een centraal duo vormde met de van blessureleed teruggekeerde Giorgio Chiellini, raakte na 22 minuten in duel met Francesco Caputo en kreeg toen een tik. Hij kermde het uit van de pijn en werd behandeld door de medische staf van Juventus. De mandekker moest het veld even verlaten en zag vanaf de zijlijn dat Sassuolo bijna scoorde via een van richting veranderde poeier van Mert Müldür; doelman Wojciech Szczesny bracht redding. Kort daarna kwam De Ligt weer binnen de lijnen, maar na een duel met Domenico Berardi ging het opnieuw mis.

Wauw. Van 0-2 voor naar 3-2 achter. Zelfs met Cristiano Ronaldo in de muur is hier geen houden aan. Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 15 juli 2020

De Ligt liep van het veld en Leonardo Bonucci liep zich warm aan de zijlijn. Toch maakte de Nederlander opnieuw zijn rentree op het veld. Commentator Emile Schelvis vroeg zich tijdens de wedstrijd af in hoeverre dat verstandig is; erg comfortabel oogde De Ligt niet. Hij kampte eerder dit seizoen al met problemen aan dezelfde schouder: in november raakte die uit de kom tijdens een wedstrijd tegen Atalanta (1-3 zege). Op 11 december miste hij door schouderproblemen het Champions League-duel met Bayer Leverkusen (0-2 zege).

"Die schouder is gewoon een beetje ontwricht. Het is een duelletje van niets met Berardi. Ik denk dat het klaar is voor De Ligt, en dat het een kwestie wordt van die schouder echt even goed analyseren", zei de commentator in de eerste helft. "Het gaat nu te vaak half mis. Hij wil steeds doorgaan, maar is het verstandig? Hij maakt zijn ploeg natuurlijk ook onzeker, als hij iedere keer uit het veld moet stappen omdat hij wat voelt aan die arm." Toch maakte De Ligt de wedstrijd af; het duel eindigde in 3-3. Juventus gaf in het MAPEI Stadion een 0-2 voorsprong uit handen en redde het vege lijf in de tweede helft.