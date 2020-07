‘SC Heerenveen wil zonder betaling van ‘forse transfersom’ zakendoen met PSV’

SC Heerenveen komt in zijn zoektocht naar een opvolger van Warner Hahn mogelijk uit bij PSV. Voetbal International en het Eindhovens Dagblad melden woensdagmiddag dat Robbin Ruiter in de nadrukkelijke belangstelling van de Friese club staat. Ruiter zelf zou ook openstaan voor een vertrek uit het Philips Stadion.

Ruiter streek vorig jaar zomer neer bij PSV en moest in het afgelopen seizoen genoegen nemen met een reserverol. De 33-jarige sluitpost was eerst de back-up van Jeroen Zoet en verloor na het uit de gratie raken van Zoet de concurrentiestrijd met Lars Unnerstall. Ruiter hoopt volgens de berichtgeving volgend seizoen meer aan spelen toe te komen en aast daarom op een vertrek.

Heerenveen heeft door het vertrek van Hahn en Filip Bednarek momenteel geen keepers meer in de gelederen, waardoor de komst van Ruiter bijzonder gelegen zou komen. De Friezen zijn echter niet in staat om een ‘forse transfersom’ te betalen, zo voegt het Eindhovens Dagblad toe. Ruiter ligt momenteel nog een jaar vast bij PSV, dat de optie heeft om de samenwerking met nog een seizoen te verlengen.

Voor Heerenveen is er bovendien enige haast geboden, aangezien de ploeg van trainer Johnny Jansen maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Als de club er tegen die tijd nog niet in is geslaagd om een nieuwe doelman aan te trekken, zal de 47-jarige keeperstrainer Raymond Vissers of het 17-jarige talent Jaimy Kroesen waarschijnlijk onder de lat plaats moeten nemen.