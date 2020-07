Phillip Cocu kan Premier League zo goed als zeker uit het hoofd zetten

Het Derby County van manager Phillip Cocu kan deelname aan de play-offs om promotie naar de Premier League vrijwel zeker uit het hoofd zitten. The Rams gingen dinsdagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Cardiff City, dat een directe concurrent is om de strijd om de zesde plaats in de Championship. De achterstand van Derby op de plaats die recht geeft op deelname aan de play-offs bedraagt met nog twee wedstrijden te gaan zes punten, terwijl de ploeg van Cocu tevens een slechter doelsaldo dan Cardiff heeft.

Na de 1-3 nederlaag tegen Brentford van afgelopen zaterdag wist Derby dat het dinsdagavond erop of eronder zou zijn tegen Cardiff. Bij een eventuele overwinning werd het gat met de club uit Wales gedicht, maar the Bluebirds kwamen in eigen huis al snel op voorsprong. Junior Hoilett tekende met zeventien minuten op de klok voor de openingstreffer, waarmee hij de Nederlandse doelman Kelle Roos verschalkte. Jason Knight repareerde voor rust nog de opgelopen schade voor Derby door voor de gelijkmaker te tekenen.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Leeds United 43 25 9 9 35 84 2 West Bromwich Albion 44 22 16 6 33 82 3 Brentford 43 23 9 11 43 78 4 Fulham 44 22 11 11 14 77 5 Nottingham Forest 43 18 15 10 12 69 6 Cardiff City 44 17 16 11 5 67 7 Millwall 44 16 17 11 4 65 8 Swansea City 43 16 15 12 5 63 9 Preston North End 43 17 11 15 4 62 10 Derby County 44 16 13 15 -2 61 11 Bristol City 43 17 10 16 -4 61 12 Blackburn Rovers 44 16 12 16 3 60 13 Wigan Athletic 44 15 12 17 1 57 14 Reading 44 15 11 18 5 56 15 Sheffield Wednesday 44 15 11 18 -5 56 16 QPR 44 15 9 20 -10 54 17 Middlesbrough 44 12 14 18 -12 50 18 Stoke City 43 14 7 22 -10 49 19 Birmingham City 43 12 13 18 -17 49 20 Huddersfield Town 44 12 12 20 -16 48 21 Charlton Athletic 43 12 10 21 -11 46 22 Hull City 44 12 9 23 -26 45 23 Luton Town 44 12 9 23 -30 45 24 Barnsley 43 10 13 20 -21 43

Uiteindelijk zorgde Lee Tomlin dankzij een slippertje van Wayne Rooney in de 59e minuut voor de winnende treffer, waardoor Cardiff de aanval van Derby weet af te slaan. The Bluebirds, die vorig seizoen degradeerden uit de Premier League, moeten Millwall, Swansea City en Preston North End onder zich zien te houden in de laatste twee wedstrijden van het seizoen. Indien Nottingham Forest woensdagavond wint van Swansea City, mogen the Reds zich zo goed als zeker gaan opmaken voor de play-offs om een Premier League-ticket.

Overigens is de strijd om directe promotie ook nog uitermate spannend. Leeds United kan zich donderdagavond officieus verzekeren van een terugkeer naar de Premier League, maar naaste achtervolger West Bromwich Albion liet dinsdag punten liggen tegen Fulham. Indien Brentford woensdagavond wint van Preston North End, nadert de club uit Londen West Bromwich Albion tot op één punt.