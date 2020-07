‘Liverpool ziet verrassenderwijs af van tweede grote transfer in twee jaar tijd’

Liverpool maakt voorlopig toch geen werk van de komst van Thiago Alcántara, schrijft ESPN vrijdag. Vorige week beweerde Sport dat de middenvelder op het punt staat om Bayern München in te ruilen voor Liverpool, maar volgens de Amerikaanse sportzender wordt een transfer pas realistisch als trainer Jürgen Klopp deze zomer een belangrijke speler moet uitzwaaien.

Hoewel Liverpool na de zomer van 2018 slechts één grote transfer heeft gedaan, met de komst van Takumi Minamino in januari 2020 voor 8,5 miljoen euro, worden deze transferperiode geen dure aankopen verwacht. Mocht een bepalende speler echter vertrekken, dan is de club bereid om de opbrengsten aan te wenden voor een impuls van de selectie. In dat geval zou Alcántara alsnog in beeld kunnen komen.

Voorlopig houdt de clubleiding het vertrouwen in de spelersgroep die zich reeds tot kampioen van de Premier League kroonde. Men ziet de komst van Alcántara niet als noodzakelijk: Liverpool ziet het niet zitten om te voldoen aan de vermeende vraagprijs van 30 miljoen euro voor een speler van 29 jaar wiens contract nog maar een jaar doorloopt. Klopp is tevreden over zijn aanvallende middenvelders Naby Keïta en tiener Curtis Jones, zo klinkt het.

Sport, dat overigens sprak over een transfersom van 35 in plaats van 30 miljoen euro, verzekerde een week geleden nog dat Liverpool al een persoonlijk akkoord had bereikt met Alcántara. BILD wist drie weken geleden al te melden dat de Spanjaard niet van plan is om zijn tot 2021 lopende contract bij Bayern te verlengen, ondanks herhaaldelijke pogingen van de club om hem over te halen een meerjarige verbintenis te ondertekenen. Afgelopen seizoen kwam Alcántara tot 24 wedstrijden en 3 doelpunten in de Bundesliga.