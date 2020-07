‘NAC Breda handelt razendsnel en heeft nieuwe trainer bijna binnen’

Maurice Steijn is topkandidaat om de nieuwe trainer van NAC Breda te worden. Diverse kanalen bevestigen tegenover BN DeStem dat de 46-jarige oud-speler van de Bredanaars hard op weg is naar het Rat Verlegh Stadion. Beide partijen bevinden zich in de afrondende fase van de onderhandelingen. Wanneer er een definitief akkoord wordt bereikt, staat hij aanstaande maandag al voor de selectie van NAC op weg naar het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC zette vorige week vrijdag trainer Peter Hyballa en technisch manager Tom Van den Abbeele op straat. Algemeen directeur Mattijs Manders gaf in een interview met het regionale dagblad aan dat hij binnen een week een nieuwe trainer voor de groep wilde hebben. Steijn stond volgens ingewijden bovenaan het wensenlijstje, terwijl de clubloze trainer ook open staat voor een dienstverband in Breda. Maandag wordt de voorbereiding op het nieuwe seizoen herstart en de verwachting is dat Steijn, die zijn eigen assistenten meeneemt, dan op het veld staat op het trainingscomplex in Zundert.

Manders onthoudt zich tegenover de krant van commentaar totdat de club de komst van de nieuwe trainer naar buiten brengt, terwijl ook Steijn niet bereikbaar is voor een reactie. De trainer ging in juni 2019 aan de slag bij Al-Wahda, maar werd daar al in oktober na drie wedstrijden ontslagen. Steijn droeg als speler tussen 1999 en 2001 het shirt van NAC. Hij kwam tot 36 wedstrijden in het shirt van de Parel van het Zuiden. De NAC-fans bewaren warme herinneringen aan Steijn, mede vanwege zijn doelpunt op 24 september 2000 in de met 2-0 gewonnen derby tegen Willem II.

