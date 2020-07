Peter Hyballa gaat internet over met afscheidsfoto na ontslag bij NAC

Peter Hyballa werd afgelopen vrijdag door NAC Breda op straat gezet, ondanks een nog tot medio 2021 lopend contract. Er zou sprake zijn geweest van een ‘verschil van inzicht’ en later op de dag kondigde de club uit Breda ook het vertrek van technisch manager Tom Van den Abbeele aan. Hyballa neemt zondag middels een opvallende post op Instagram afscheid van NAC. De Duitse oefenmeester schrijft bij een foto waarop hij onder een NAC-dekbed lijkt te liggen: “Danke schön en doei. Eventjes rusten en dan... Nooit opgeven en altijd doorgaan. Succes voor de toekomst. Hup NAC #nooitopgevenaltijddoorgaan #powernapping #dreamaboutfootball #hupnac #Hyballa #mistergegenpressing #freigeist #dankenacsupporters #rechtdoorzee.” Onder de post, die binnen twee uur bijna tweeduizend likes heeft, vallen veel steunbetuigingen aan het adres van Hyballa te lezen.

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad en NAC-supporter, noemt Hyballa op Twitter een ‘fenomeen’.

Een fenomeen is het wel, eerlijk is eerlijk. pic.twitter.com/ffdm34hNsD — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) July 5, 2020