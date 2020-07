Toptransfer bij Ajax uitgesteld: ‘Ze hebben zich teruggetrokken’

Donny van de Beek gaat waarschijnlijk niet naar Real Madrid verkassen deze zomer, stelt Valentijn Driessen. De middenvelder van Ajax wordt al maandenlang in verband gebracht met de Koninklijke: er zou al een persoonlijk akkoord zijn gesloten. Inmiddels staat de Spaanse grootmacht anders in de toptransfer van de Oranje-international, benadrukt Driessen.

In januari was Driessen nog zeker dat Van de Beek naar Real zou gaan, maar daar is nu geen sprake meer van, zo beaamt de chef voetbal van De Telegraaf in gesprek met Veronica Inside. "Nee, Real Madrid heeft zich in feite teruggetrokken. Die heeft gezegd: als jij naar een andere club wil, dan kan jij naar een andere club zoeken. Die willen zich nu niet committeren aan Donny van de Beek."

De journalist weet dat Real met andere spelers bezig is, zoals Paul Pogba van Manchester United. "Die krijgt de voorkeur. Ze staan volgens mij ook driehonderd miljoen euro in het rood. Ze zijn bezig met een nieuw stadion: ook weer driehonderd miljoen. Zij hebben geen geldmachine om ongelimiteerd spelers op te halen. Ze focussen zich op het topsegment en dat is niet Donny van de Beek."

"Pogba vertegenwoordigt natuurlijk ook een enorme commerciële waarde, daar kijkt Real Madrid ook naar. Een transfer moet zich ook terugverdienen. Een Pogba die verdient zich eerder terug dan een Van de Beek. Eerst gaan we voor de grote jongens, daarna voor de opvulling. En ja, dat is Van de Beek. 55 miljoen euro is veel geld voor Van de Beek, zeker in deze periode", besluit Driessen.