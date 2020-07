Ibrahimovic na rol tegen Juventus: ‘Ik ben voorzitter, speler én trainer’

AC Milan won dinsdagavond met 4-2 van koploper Juventus, mede door Zlatan Ibrahimovic. De club uit Milaan kwam op een 0-2 achterstand, maar vocht zich terug in de wedstrijd en trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Ibrahimovic had met een doelpunt en assist een belangrijk aandeel in de overwinning. De Zweede benutte een strafschop en stond vervolgens aan de basis van de gelijkmaker, voordat hij 25 minuten voor het einde van de wedstrijd vervangen werd door Giacomo Bonaventura. Na afloop stond hij op geheel eigen wijze de Italiaanse media te woord.

De 38-jarige spits sloot aan het begin van dit kalenderjaar aan bij AC Milan en was in elf Serie A-wedstrijden goed voor vijf doelpunten. “Ik ben oud, dat is geen geheim. Maar leeftijd is slechts een getal. Ik werk hard en heb vandaag langer gespeeld dan in de laatste wedstrijd. Ik voel me goed en probeer het team op alle manieren te helpen”, aldus Ibrahimovic in gesprek met DAZN. Na zijn wissel was hij volop in gesprek met zijn ploeggenoten. Of hij zich aan het voorbereiden is op een leven als trainer? “Ik ben voorzitter, speler én trainer! Het is alleen jammer dat ik slechts betaald krijg voor mijn rol als speler. Als ik hier vanaf de eerste dag van het seizoen was geweest dan hadden we de Scudetto (landstitel, red.) gewonnen.”

Ibrahimovic heeft een aflopend contract en de geruchten gaan de ronde dat hij AC Milan gaat verlaten voor een terugkeer naar Zweden. Gevraagd naar zijn toekomst ontwijkt de ex-spits van onder meer Ajax, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United de vraag. “We gaan het zien. Ik heb hier nog een maand voor de boeg, maar we leven in een vreemde tijd en daar hebben we geen controle over. Of de fans mij hier voor het laatst live in actie hebben gezien? Het zou kunnen. Waarom? Lees tussen de regels door”, reageert Ibrahimovic geheimzinnig. “Het is vreemd om achter gesloten deuren te spelen. Als het San Siro vol had gezeten, dan was het een prachtige avond geweest.”

De routinier zegt het goed naar zijn zin te hebben bij AC Milan. “Ik ben inmiddels 38 jaar oud en heb niet meer de fysieke gesteldheid die ik voorheen had. Maar ik ga er op een slimme manier mee om. Ik probeer niet meer dezelfde dingen te doen als toen ik twintig was”, aldus Ibrahimovic, die bij zijn club het verschil wil maken. “Ik ben hier niet als mascotte. Ik ben hier om mijn ploeggenoten, de club en fans te helpen.”