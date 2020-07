Juventus lost absentie De Ligt op; ultra-aanvallend AC Milan mét Zlatan

Juventus en AC Milan maken zich dinsdagavond vanaf 21.45 uur op voor de vierde onderlinge ontmoeting van dit seizoen. Na de competitiewedstrijd in Turijn (1-0) en de twee Coppa Italia-duels (1-1 in Milaan, 0-0 in Turijn) wacht nu het weerzien tussen de teams van Stefano Pioli en Maurizio Sarri in het San Siro, in het kader van de 31e speeldag. Sarri kan in het San Siro niet over Paulo Dybala en Matthijs de Ligt beschikken. Het tweetal zit een schorsing uit.

Sarri kan in Milaan evenmin over Merih Demiral, Mattia De Sciglio en Sami Khedira beschikken, terwijl Alex Sandro en Giorgio Chiellini hooguit fit genoeg zijn om op de bank te beginnen. Daniele Rugani neemt de plek van De Ligt naast Leonardo Bonucci in en Gonzalo Higuaín verschijnt eveneens aan het startsignaal. De bij AC Milan geflopte spits vormt samen met Federico Bernardeschi en Cristiano Ronaldo de driemansaanval van de regerend landskampioen.

Zlatan Ibrahimovic leidt de aanval van Milan en dat betekent zijn tweede basisplaats sinds de coronastop. Hakan Calhanoglu heeft nog te veel last van zijn kuitblessure van afgelopen weekeinde tegen Lazio en start op de bank. Pioli kiest desondanks voor een zeer aanvallende opstelling, met ook Ante Rebic, Lucas Paqueta en Alexis Saelemaekers in de basis. Samu Castillejo ontbreekt door blessureleed; Giacomo Bonaventura moet genoegen nemen met een reserverol.

Opstelling AC Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paqueta, Rebic; Ibrahimovic.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain en Cristiano Ronaldo.