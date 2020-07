Wereldgoal in heerlijke derby speelt Chelsea geen parten; Tim Krul baalt wéér

Chelsea heeft dinsdagavond een enigszins zwaarbevochten zege op Crystal Palace in de Premier League geboekt. De standsderby eindigde in de 2-3 voor de ploeg van manager Frank Lampard en dat betekent dat de derde plaats in ieder geval enkele uren voor the Blues is. Leicester City, dat twee punten minder heeft, speelt dinsdagavond uit bij Arsenal. Voor Norwich City lijkt het doek min of meer gevallen. Het belangrijke duel met Watford ging verloren en dat betekent dat men in de resterende vier speeldagen een achterstand van tien punten op een veilige plek moet goedmaken.

Crystal Palace - Chelsea 2-3

Het team van Lampard had slechts een paar minuten nodig om op Selhurst Park aan de leiding te gaan. Na een pass op Willian aan de rechterkant ging Gary Cahill na het inzetten van een sprint geblesseerd naar de grond. De Braziliaan had daardoor alle tijd en ruimte om de bal vlak voor het doel op het juiste moment aan Olivier Giroud te geven: 0-1. Cahill liet zich niet veel later door Mamadou Sakho vervangen. Chelsea controleerde het duel, met bijna 70 procent balbezit in de eerste 25 minuten, en kwam iets voor het half uur op 0-2. Na een combinatie tussen Willian en Giroud kwam de bal voor de voeten van Christian Pulisic, die het leer hard in de korte hoek achter Vicente Guiata schoot. Een kandidaat voor Doelpunt van het Jaar gaf Crystal Palace toch nog hoop: hoewel Kepa Arrizabalaga ogenschijnlijk meer had kunnen doen, eindigde de inzet van afstand van Wilfried Zaha schitterend in de bovenhoek.

OMG ?? ?? Niemand ziet deze absurde uithaal van Wilfried Zaha aankomen ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 7 juli 2020

Crystal Palace was tot dinsdag de enige Londense club zonder een thuisnederlaag in een stadsderby dit seizoen, maar het team van Roy Hodgson kon ook na rust niet voor een ommekeer zorgen. Toen Lampard zag dat de thuisploeg meer en meer duels op het middenveld begon te winnen, opteerde hij voor de entree van Ruben Loftus-Cheek en Tammy Abraham en dat bleek een gouden wissel. Luttele minuten na de dubbele wissel wipte Loftus-Cheek de bal richting de aanvaller, die Guiata in de linkerhoek verschalkte. Eén minuut later tekende Christian Benteke op aangeven van Patrick van Aanholt voor de 2-3, maar daar bleef het uiteindelijk bij. Diep in de extra tijd kopte Scott Dann namelijk de bal nog diagonaal op de linkerpaal. Jaïro Riedewald bleef op de bank. Chelsea speelt komende zaterdag een lastige uitwedstrijd tegen Sheffield United; Crystal Palace komt een dag later uit bij Aston Villa.

Watford - Norwich City 2-1

Een aparte eerste helft van twee teams die dit seizoen normaliter pas in de tweede helft gaan voetballen. Emiliano Buendia verzorgde al na vier minuten op fraaie wijze de 0-1 en dat was de eerste treffer van the Canaries na elf Premier League-duels op rij zonder een doelpunt in de eerste 45 minuten. Craig Dawson kopte enkele minuten later na een vrije trap van Etienne Capoué al de 1-1 achter Tim Krul en dat was de eerste treffer van Watford in een eerste helft sinds acht opeenvolgende competitiewedstrijden.

Een heerlijke goal van Danny Welbeck bracht Watford na nog geen uur spelen aan de leiding. De pass van Ismaïla Sarr op de spits was matig, maar de bal bleef mooi hangen en Welbeck werkte het leer met een omhaal achter de kansloze Krul: 2-1. Door de zesde competitienederlaag op rij is degradatie zo goed als onafwendbaar voor Norwich, dat nu tien punten minder heeft dan nummer zeventien Watford en nummer zestien West Ham United. The Hammers, die woensdag nog tegen Burnley spelen, zijn komende zaterdag de volgende opponent van Norwich City.