Ajax bereikt mondeling akkoord met kersverse assistent van Erik ten Hag

Winston Bogarde blijft de komende jaren bij Ajax. De Telegraaf meldt dinsdagochtend namelijk dat de oud-speler en de Amsterdammers een mondeling akkoord hebben weten te bereiken over een nieuw contract. Bogarde, die vlak voordat het voetbal stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis werd gepromoveerd tot assistent van Erik ten Hag, zal zich tot 2023 aan de club verbinden.

Bogarde was eerder geruime tijd bij Ajax actief als jeugdtrainer en ging in 2017 aan de slag als assistent bij Jong Ajax. Ook dit seizoen vervulde hij deze rol in eerste instantie aan de zijde van Mitchell van der Gaag. In de laatste wedstrijd voordat het voetbal werd stilgelegd nam hij tegen sc Heerenveen echter plaats naast Erik ten Hag als vervanger van Christian Poulsen, die vanwege een mogelijke besmetting met het coronavirus in quarantaine moest.

Onlangs werd bekendgemaakt dat Bogarde ook aankomend seizoen deel uit zal maken van de technische staf van Ten Hag. Zodra de handtekeningen gezet zijn, zal de oud-verdediger officieel dus nog drie jaar aan de club verbonden zijn. De huidige overeenkomst tussen Ajax en Bogarde loopt volgend jaar af. De Telegraaf weet toe te voegen dat de 49-jarige Bogarde in zijn eerste maanden als assistent bij de hoofdmacht meteen indruk heeft weten te maken op de spelersgroep. De twintigvoudig international van het Nederlands elftal wordt onder meer geprezen vanwege zijn ‘no-nonsense’-aanpak en deinst er niet voor terug om spelers ‘ouderwets uit te schelden’.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars maakte in maart de keuze om Bogarde over te hevelen om het in een periode waarin Ajax het moeilijk had weer te laten ‘donderen’ in de kleedkamer. Vooralsnog lijken de resultaten in het voordeel van Bogarde te spreken, aangezien de tot nu toe enige wedstrijd waarbij hij aanwezig was met 1-3 werd gewonnen van Heerenveen. Ajax plaatste een kleine twee maanden geleden een video op zijn social media-kanalen waarop te zien was dat Bogarde flink tekeer ging tegen Sergiño Dest en juist door deze manier van optreden toont hij zich een meerwaarde voor Ten Hag.