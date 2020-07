Italiaanse media hebben merkwaardig oordeel over Matthijs de Ligt

Het zit Matthijs de Ligt niet mee in zijn eerste seizoen bij Juventus. De twintigjarige verdediger won met la Vecchia Signora weliswaar de stadsderby van Torino (4-1), maar kreeg voor de derde keer dit seizoen een penalty tegen in de Serie A. Hoewel De Ligt nauwelijks iets te verwijten leek bij zijn handsbal op het schot van Simone Verdi, oordelen de meeste Italiaanse media dat de voormalig Ajacied slimmer had moeten handelen. Voor het overige krijgt De Ligt lovende kritieken voor zijn spel tegen Torino.

De Ligt kreeg in de blessuretijd van de eerste helft een hard schot van vrij dichtbij ongelukkig tegen de arm, nadat hij zich nog probeerde weg te draaien. Scheidsrechter Fabio Maresca besloot na het bekijken van de beelden een penalty toe te kennen, die door Andrea Belotti werd benut. De Ligt kreeg daarnaast zijn vijfde gele kaart van het seizoen voor de actie, en is daarom geschorst tegen AC Milan. De voormalig Ajacied is met drie veroorzaakte penalty's dit seizoen bovendien medekoploper in de Serie A.

Journalist Simone Rovera van Tuttosport beoordeelt het optreden van De Ligt met een 6,5, een cijfer dat zonder de veroorzaakte strafschop waarschijnlijk veel hoger had gelegen. "De Ligt is een exceptionele jonge verdediger", aldus de Italiaanse scribent. "En hij speelt een geweldig seizoen. Tegen Torino was het 47 minuten geweldig (tot aan de strafschop, red.), maar een schot proberen te blokken met je handen op je rug, is dat zo ingewikkeld?", klinkt het verwijtend.

"Het zijn er nu al 1, 2, 3, of hoeveel?", gaat Rovera door over De Ligt. "Maar dat heeft verder niets te maken met zijn spel, of zijn seizoen. Hij is een goede verdediger, maar die handsballen zijn natuurlijk niet hyperattent, of slim, kies wat je voorkeur heeft." De Corriere dello Sport is het oneens met Rovera: de sportkrant toont zijn lezers een reeks foto's van het schot dat Simone Verdi loste, die duidelijk moeten maken dat De Ligt niets te verwijten valt bij het bewuste penaltymoment.

Toch is de meest gangbare opvatting in de Italiaanse media dat De Ligt slimmer had kunnen handelen. "De penalty was het enige naïeve moment van De Ligt", aldus Il Messaggero, dat een 6,5 uitdeelt. "In fysiek opzicht was hij superieur aan het spitsenduo Andrea Belotti en Simone Verdi." Ook Tuttomercatoweb, dat een 6 geeft aan De Ligt, wijst naar de strafschop: "Door zijn handsbal vlak voor rust kreeg Torino de kans om weer in de wedstrijd te komen. Het was echter eerder pech dan onachtzaamheid. In de mandekking liet hij niet één steek vallen." Torino kwam door de penalty terug tot 2-1, maar zou uiteindelijk dus met 4-1 verslagen worden.

Namens JuveNews had voormalig middenvelder Angelo Di Livio een 6,5 over voor het optreden van De Ligt. "Hij troefde Belotti volledig af in fysiek opzicht en gaf hem geen enkele kans", aldus de veertigvoudig Italiaans international. "Met die penalty had hij pech, maar dit blijft wel een terugkerend probleem. Daar kun je vraagtekens bij zetten, dat dit hem vaker overkomt", aldus Di Livio. Calciomercato, dat een 7 geeft, sluit zich daar min of meer bij aan: "De Ligt domineerde Belotti. Bij de penalty hield hij zijn arm een beetje wijd en had hij een beetje pech." Ook fansite JuventusNews24 komt met een 6 voor De Ligt en vindt het vooral teleurstellend dat hem door zijn schorsing een nieuwe kans op het hoogste niveau tegen AC Milan wordt ontnomen.