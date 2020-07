Kieft: ‘Jammer dat Robben kiest voor Groningen om terug te keren’

Wim Kieft is blij dat Arjen Robben zijn terugkeer in de Eredivisie heeft aangekondigd en rekent in zijn column voor De Telegraaf af met de ‘wijsneuzen’ die hun twijfels uitspraken over de blessuregevoeligheid van de oud-international. “Hebben we bij de terugkeer van Robin van Persie naar Feyenoord niet dezelfde verhalen gehoord en snoerde hij daarna niet iedereen de mond?”, aldus Kieft, die Robben liever bij een Nederlandse topclub had gezien dan bij FC Groningen.

Volgens Kieft hebben met name jonge spelers veel aan de terugkeer van topvoetballers in de Eredivisie. De oud-spits wijst naar Orkun Kökcü, die veel geleerd heeft van Robin van Persie. “Alleen al door met hem te kunnen trainen en hem te observeren op het trainingsveld en in wedstrijden”, aldus de columnist in de krant. “Het is alleen jammer dat Robben kiest voor FC Groningen om terug te keren als profvoetballer en helaas niet voor Ajax, AZ, Feyenoord of PSV. Je gunt de exceptionele talenten bij de Nederlandse topclubs een leermeester als Robben. Het is mooi voor de talenten van FC Groningen, maar uiteindelijk lopen daar niet de toptalenten van Nederland rond.”

Kieft weet uit ervaring dat een trainer belangrijk is, maar dat spelers het meeste oppikken van medespelers. Voornamelijk jonge spelers kunnen volgens hem veel leren van de ouderen. “Zelf heb ik dat ervaren met toppers als Johan Cruijff, Wim Jansen, Ruud Gullit, Ronald Koeman en later ook nog Romario. Ze zetten je op je plaats en dragen oplossingen aan waarmee je aan de slag kunt”, aldus Kieft. Hij denkt dat Robben ook op een andere manier van waarde kan zijn voor zijn ploeggenoten. “Daarnaast kan je van niemand beter dan van Robben leren hoe je moet leven als prof, hoe je je verzorging moet aanpakken, de balans goed houdt tussen arbeid en rust en hoe om te gaan met de externe begeleiding. Voor iedere jonge talentvolle speler op weg naar de top is het geweldig leerzaam om zo’n topper als Robben in je omgeving te hebben.”

Robben kan volgens Kieft op verschillende manieren van waarde zijn van FC Groningen, ook als hij amper wedstrijden kan spelen. “Je staat dagelijks met zo iemand op het trainingsveld. Daarom zou ik zelfs de terugkeer van Wesley Sneijder toejuichen. Al is het alleen maar op het trainingsveld. Sneijder is weliswaar 36 jaar en heeft er een ander levenspatroon op nagehouden dan Robben. Maar als hij elke dag met jonge spelers meedoet aan het positiespel en de partijen, dan geeft hij ze bagage waarmee ze de rest van hun carrière hun voordeel kunnen doen", besluit de voormalig topspits.