Feyenoord slaat toe en haalt ‘razendsnelle aanvaller’ naar De Kuip

Feyenoord heeft Christian Conteh aangetrokken, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De twintigjarige aanvaller van Duits-Ghanese origine komt over van 1. FC St. Pauli. Feyenoord heeft Conteh vastgelegd tot medio 2024. De aanvaller was woensdag voor een flitsbezoek in Rotterdam om medisch gekeurd te worden, maar is inmiddels weer teruggereisd naar zijn woonplaats Hamburg.

"We houden Conteh al een tijdje in de gaten", vertelt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, op de site van de Rotterdammers. "Hij is razendsnel, heeft een goede actie en is iemand die achter de linies voor een flinke dosis gevaar kan zorgen. Deze jongen heeft veel potentie, en we willen hem dan ook de tijd, ruimte en aandacht geven om die verder te ontwikkelen."

Conteh speelde vanaf 2017 in de jeugd van St. Pauli en maakte vorige zomer op negentienjarige leeftijd zijn eerste minuten voor de hoofdmacht van de Duitse club. In zijn debuutwedstrijd tegen Arminia Bielefeld, de latere kampioen van de Tweede Bundesliga, scoorde de jonge aanvaller meteen (1-1). In totaal speelde Conteh negen keer in de hoofdmacht van St. Pauli, met twee goals en een assist als resultaat.

Feyenoord probeerde eerder Bryan Linssen in te lijven. De aanvaller van Vitesse was niet tevreden over de aanbieding vanuit Rotterdam en weigerde een overstap naar De Kuip. Arnesen schakelde al snel door naar andere opties, zoals dus Conteh. De jongeling lijkt de vervanger voor Luis Sinisterra. De Colombiaan raakte eerder dit jaar zwaar geblesseerd aan zijn knie en de verwachting is dat hij pas in 2021 weer inzetbaar is.