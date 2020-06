Peter Bosz belde al met gewild Feyenoord-doelwit ‘Der Raketenmann’

Christian Conteh moet na Mark Diemers de tweede versterking worden bij Feyenoord voor het nieuwe seizoen. Volgens Voetbal International werkt technisch directeur Frank Arnesen achter de schermen hard aan de komst van de veelzijdige aanvaller van FC St. Pauli, uitkomend in de Tweede Bundesliga. Het Feyenoord-doelwit wordt door de Rotterdammers gezien als een buitenkansje, die de club op termijn veel geld moet opleveren.

Door Yanick Vos

Feyenoord deed verwoede pogingen om Bryan Linssen in te lijven. De aanvoerder van Vitesse was niet tevreden over de aanbieding vanuit Rotterdam en dus weigerde hij een overstap naar De Kuip. Arnesen baalde, maar schakelde al snel door naar andere opties. Zo is hij uitgekomen in Hamburg, waar zijn oog is gevallen op de twintigjarige Conteh. De aanvaller beschikt over een Ghanees en Duits paspoort en kan zowel op de rechter- als linkerflank uit de voeten. Zodoende lijkt de club een vervanger gevonden te hebben voor Luis Sinisterra. De Colombiaan raakte eerder dit jaar zwaar geblesseerd aan zijn knie en de verwachting is dat hij pas in 2021 weer inzetbaar is. Het Algemeen Dagblad is er echter niet van overtuigd dat Conteh, die in augustus zijn 21ste verjaardag viert, als directe vervanger van Sinisterra wordt gezien. Volgens de krant lijkt hij eerder een speler die de tijd krijgt om zich nog te ontwikkelen en in een later stadium van waarde kan zijn voor de hoofdmacht. Door zijn leeftijd mag hij nog uitkomen in het nieuwe Feyenoord Onder-23, dat komend seizoen als doel heeft om te promoveren naar de Tweede Divisie.

Der Raketenmann

Onder Arnesen is Feyenoord gaan werken met de filosofie om spelers op jonge leeftijd in te kopen en hen door te ontwikkelen, met als doel om een stevige winst te maken. Zodoende werd Róbert Bozeník al aangetrokken en ligt hetzelfde plan klaar voor Conteh, die vanwege zijn enorme snelheid in Duitsland de bijnaam Der Raketenmann met zich meedraagt. Volgens BILD beschikt hij over een topsnelheid van 34,8 kilometer per uur. Ter vergelijking: Bayern München-back Alphonso Davies greep op 17 juni in de wedstrijd tegen Werder Bremen (0-1 winst) het Bundesliga-record met een topsnelheid van 36,51 kilometer per uur. “Die gaat deze week gekeurd worden in Rotterdam. En dan zal hij tekenen als hij wordt goedgekeurd. Of dat meteen een linkerspits zal zijn voor Feyenoord, is de vraag. Het is een jonge speler, iemand voor de toekomst", zei Mikos Gouka, clubwatcher van Feyenoord, maandagavond bij FOX Sports over Conteh. Na het aantrekken van Diemers, de aanstaande contractverlenging van Leroy Fer en de verwachte komst van Conteh, krijgt het Feyenoord van trainer Dick Advocaat voor volgend seizoen steeds meer vorm.

Conteh, wiens vader Joe en moeder Margret uit Ghana komen, viel als jong talent op bij Concordia. Hij maakte de overstap naar SC Victoria en speelde zichzelf in de kijker bij Hamburger SV en Werder Bremen. De twee Bundesliga-clubs wilden hem graag inlijven, maar Conteh koos voor de jeugdopleiding van FC St. Pauli. Dit seizoen brak hij definitief door in de hoofdmacht, al zal hij met wisselende gevoelens terugkijken op zijn eerste jaar bij de A-selectie. Hij begon sterk met een fraai doelpunt bij zijn debuut tegen Arminia Bielefeld (1-1), de club die onlangs kampioen werd en direct promoveert naar de Bundesliga. Hij zette de Bielefeld-verdedigers Brian Behrendt en Stephan Salger te kijk, waarna hij doelman Moreno Ortega kansloos liet. Conteh had de stijgende lijn te pakken. Hij veroverde een basisplaats en tekende in augustus voor een belangrijk doelpunt bij de 2-1 overwinning op Holstein Kiel. Verder dan zeven competitiewedstrijden, twee doelpunten en een assist kwam hij echter niet.

Voetbal International meldt dat Feyenoord zich wel versterken met Christian Conteh. Het Ghanese talent was afgelopen seizoen bij zijn debuut direct trefzeker voor St. Pauli. pic.twitter.com/MwUpOUHwZJ — FOX Sports (@FOXSportsnl) June 29, 2020

Een blessure maakte eind oktober al snel een einde aan zijn seizoen. Op 30 oktober sloeg het noodlot toe in de tweede ronde van de DFB Pokal. Hij was pas net hersteld van een blessure en ziekte, toen hij in de thuiswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (1-2 nederlaag) elf minuten voor het einde van de wedstrijd als invaller binnen de lijnen kwam. Vlak na zijn invalbeurt liep hij bij een sprint een hamstringblessure op. Onderzoek wees uit dat hij een klein scheurtje had opgelopen, maar uiteindelijk zou de kwetsuur veel ernstiger blijken. reisde af naar München om advies in te winnen over de beste behandeling van zijn blessure bij Bayern-dokter Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Er was Conteh veel aan gelegen om zo snel mogelijk terug te keren, daar hij een aflopend contract had en zichzelf in de kijker wilde spelen. Zijn huidige club wilde langer met hem door en beide partijen spraken de intentie uit om met elkaar door te gaan.

Ingewikkelde contractsituatie

Tot een akkoord kwam het echter niet en mogelijk had dat medete maken met belangstelling voor zijn handtekening van andere clubs. Volgens BILD had hij namelijk de interesse gewekt van diverse clubs uit de Bundesliga. Peter Bosz zou hem graag naar Bayer Leverkusen willen halen en sprak telefonisch al met Conteh. Daarnaast werden ook Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach genoemd als clubs die bovengemiddelde interesse hadden in de diensten van Conteh. In december was bij St. Pauli nog de verwachting dat een akkoord snel bereikt zou worden. Sportief directeur Andreas Bornemann stelde de fans in een interview met MOPO nog gerust en liet weten dat Conteh bij de club zou blijven. Toch groeiden de zorgen bij de achterban, daar de aanvaller, ondanks zijn slepende blessure, gelinkt werd aan een vertrek in januari. Oheneba Brenya, de zaakwaarnemer van Conteh, schepte duidelijkheid in een interview in de Duitse media: “Christian gaat FC St. Pauli in de zomer zeker verlaten.”

Christian Conteh raakte eind oktober geblesseerd en speelde sindsdien geen wedstrijd meer.

Conteh wilde weg uit Hamburg en informeerde trainer Jos Luhakay over zijn keuze. Het besluit van de jongeling was een grote tegenvaller voor de supporters, daar een paar dagen eerder publiekslieveling Mats Möller Daehli voor drie miljoen euro was verkocht aan Racing Genk. De buitenspeler ging niet mee op trainingskamp naar Valencia, al had zijn vertrekwens daar niets mee te maken. Conteh bleef achter in Hamburg om aan zijn herstel te werken. Zijn blessure nam meer tijd in beslag dan op voorhand werd gehoopt. De onrust rondom zijn persoon groeide doordat er enorme onduidelijkheid heerste over zijn contractsituatie. St. Pauli was er namelijk van overtuigd dat Conteh door het lichten van een optie tot medio 2021 vastlag in Hamburg, maar volgens Brenya was die optie niet rechtsgeldig. De onenigheid over de duur van de verbintenis werd uiteindelijk in het voordeel van de club beslist, waardoor de aanvaller in de zomer niet transfervrij kan vertrekken. Feyenoord dient volgens het Algemeen Dagblad een kleine transfervergoeding te betalen.

Een nieuw contract kwam er niet. “Trainer Luhaky heeft Conteh hoog zitten, maar blijkbaar is niet iedereen binnen de club overtuigd van zijn kwaliteiten. Daarom gaan we geen nieuw contract aan”, aldus Brenya. Dat beide partijen niet tot een overeenstemming kwamen, leidde tot enorme verbazing bij de ploeggenoten van Conteh. De St. Pauli-selectie kreeg het nieuws over de vertrekwens van het talent mee en de 28-jarige verdediger Marvin Knoll wilde er wel wat over kwijt: “Hij is al lange tijd geblesseerd en het is nou ook niet zo dat alle zeven wedstrijden die hij heeft gespeeld goed waren”, aldus Knoll in de Hamburger Morgenpost. “Dat soort jonge spelers moet zich bescheiden opstellen. Hij speelt bij een goede middenmoter in de Tweede Bundesliga en daar kan hij maar beter goed gebruik van maken. Als hij zich zo goed blijft ontwikkelen, dan kan hij de Bundesliga halen. Maar nu kan hij zich maar beter richten op zijn herstel.”

Relatief lage marktwaarde

Om de rust rondom zijn persoon terug te laten keren, publiceerde FC St. Pauli een interview met Conteh op de clubwebsite. Daarin gaf hij aan het seizoen gewoon af te willen maken. “Er is de laatste dagen veel over mij gezegd en geschreven. Ik wil benadrukken dat ik de afgelopen dagen gesprekken heb gevoerd en daarin heb aangegeven dat ik nu niet weg wil en ook niet zal gaan. Ik heb het hier goed naar mijn zin en voel het vertrouwen van de trainer.” Bornemann voegde daaraan toe: “We zijn blij dat de speculaties over Christian ten einde zijn. De laatste dagen zijn niet makkelijk voor hem geweest. Hij is een jonge speler die nog veel ervaring moet opdoen. Het is nu tijd om vooruit te kijken.” Die ervaring gaat hij niet meer in Hamburg opdoen, zo is de verwachting. Door zijn blessure en de coronacrisis speelde hij geen wedstrijd meer voor zijn huidige club en zal hij dat ook niet meer doen.

Conteh is inmiddels weer op de weg terug en verscheen in april weer op het trainingsveld. Hij trainde weer met de bal, maar wedstrijdfit is hij nog altijd niet. Ondanks de interesse van diverse Bundesliga-clubs op de achtergrond is het Feyenoord dat doorpakt en op het punt staat om hem in te lijven. Arnesen volgt hem al langer en volgens het Algemeen Dagblad sprak hij vorige week nog met zijn management in Hamburg. Doordat St. Pauli zijn in 2021 aflopende contract niet heeft weten te verlengen, kan de Duitse club niet hoog in de boom gaan zitten met oog op de transfersom. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 450.000 euro en in De Kuip leeft de hoop dat deze waarde omhoog schiet zodra hij naam maakt in de Eredivisie. Zover is het echter nog lang niet. Naar verwachting wordt hij op korte termijn medisch gekeurd. Wanneer de transfer is afgerond zal hij volwaardig gaan meetrainen met de selectie van Advocaat, al zal Rini Coolen hem ook mogen gebruiken bij Feyenoord Onder-23.