Van Marwijk: ‘Zijn mogelijkheden in de Eredivisie heb ik met Mark besproken'

Arjen Robben kondigde afgelopen zaterdag aan dat hij werkt aan een comeback bij FC Groningen. Als alles volgens plan verloopt, sluit de 36-jarige vleugelaanvaller vanaf volgend seizoen aan bij de selectie van trainer Danny Buijs. Bert van Marwijk stelt in zijn column in De Telegraaf dat de rentree van zijn voormalig pupil bij Oranje ‘steeds logischer wordt als je erover nadenkt’.

Van Marwijk merkt op dat Robben in de winterstop Bayern München al uit de brand wilde helpen toen Kingsley Coman geblesseerd raakte en signaleert dat de aanvaller ‘steeds fitter’ werd. “Ik heb het een paar keer eerder gezien bij spelers, die tijdens hun loopbaan erg blessuregevoelig waren, dat het lijf de kans kreeg om te herstellen als ze stopten met topsport. Arjen moet dat herstel na een half jaar ook al hebben gevoeld. Hij bleef in alle stilte rustig trainen, bleef fit en dat ging zo goed dat hij de stap wilde maken om Bayern even te helpen. Daarna is hij verder gegaan.”

Dat Robben ‘eerlijk en duidelijk’ is over de haalbaarheid van zijn comeback, wordt gewaardeerd door Van Marwijk. De voormalig bondscoach stelt dat als de aanvaller fit blijft, hij een meerwaarde voor ‘iedereen’ is en dat Nederland daar heel blij mee moet zijn. “De mogelijkheden van Arjen in de Eredivisie heb ik een jaar geleden ook met Mark (van Bommel, red.) besproken. Ik had hem er bij PSV graag bij gehad. Het is ook geprobeerd, maar Arjen deed het niet. Het is ook moeilijk. Mark heeft destijds ook lang geworsteld met de vraag wat hij moest doen. Daar blijven of terugkeren naar Nederland.”

“Voetbaltechnisch wordt de Eredivisie geen probleem. Je zag dat ook bij Robin van Persie toen hij terugkeerde naar Feyenoord. Op één been kon hij hier nog steeds mee, op zijn leeftijd”, vervolgt van Marwijk. Hij merkt op dat Van Persie zuiniger met zijn lichaam omging en er voor zorgde dat hij niet over de grens ging. “Arjen zoekt zijn hele carrière wél vaak de grens op en gaat er zelfs overheen. Ik heb wel eens gezegd: neem nou een beetje rust. Hij deed alles maximaal, verschuilde zich nooit op een training.”