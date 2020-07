Fer polste Wijnaldum voor rentree in De Kuip: ‘Het zou mooi zijn’

Leroy Fer heeft zijn contract bij Feyenoord deze week met twee seizoenen verlengd. De middenvelder had een aflopend contract en het nam enige tijd in beslag voordat beide partijen het met elkaar eens waren over de voorwaarden. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt de elfvoudig Oranje-international uit hoe het komt dat een akkoord niet zomaar werd bereikt en spreekt hij de wens uit om in de nabije toekomst met Georginio Wijnaldum in De Kuip te voetballen.

Technisch directeur Frank Arnesen wilde graag door met Fer, maar een akkoord bleef lang uit. De dertigjarige middenvelder benadrukt dat het altijd de intentie is geweest van beide partije om tot een nieuw contract te komen. “Dan gaat het erom tot een akkoord te komen waar de club en ik tevreden mee zijn. Dat is gelukt”, aldus Fer, die zegt dat het niet puur om geld ging. “Eerder om de duur van het contract. Feyenoord wilde in eerste instantie één seizoen extra en een optie voor nog een seizoen. Ik wilde meteen twee jaar bijtekenen. In deze coronacrisis moet iedereen financieel inleveren, dat is duidelijk. Daar hebben we over gesproken en begin deze week waren we er uit."

Ook Advocaat heeft volgens Fer een belangrijke rol gespeeld. “Die heeft eerder gevraagd: 'Leroy, wil je echt blijven?'. Dat wilde ik en de trainer zei dat hij zich er ook sterk voor zou maken.” Fer had onder trainer Jaap Stam een moeizame start, mede doordat hij nog niet fit was. In de loop van het seizoen ontwikkelde hij zich tot een vaste waarde en dat leidde er zelfs toe dat hij door bondscoach Ronald Koeman werd opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Door de coronacrisis kwam het niet tot een terugkeer in Oranje. “Ik ben de club dankbaar dat ik de kans kreeg om terug te keren en fit te worden. Maar op een gegeven moment is het gaan lopen. De laatste maanden voelde ik mij steeds sterker.”

Fer kan niet zeggen of hij zijn loopbaan ook bij Feyenoord afsluit. “Ik ben pas dertig, dus over twee seizoenen ben ik nog niet zo oud dat ik zou moeten stoppen. Zover vooruitkijken wil ik niet, maar aan stoppen denk ik nog niet. Dat is ook niet makkelijk, zagen we deze week, hahaha”, aldus Fer, die doelt op de rentree van Arjen Robben bij FC Groningen. “Robben terug in de Eredivisie, geweldig”, reageert Fer, die de buitenspeler regelmatig tegenkwam bij het Nederlands elftal. “Niet alleen voor die club, voor het gehele Nederlandse voetbal. Door het afbreken van de competitie en alle gevolgen was een positief nieuwtje welkom. Robben laat mensen weer uitkijken naar de start van de Eredivisie.”

Maarten Stekelenburg keerde onlangs terug bij Ajax, Robben bij FC Groningen en FC Twente werkt achter de schermen aan de terugkeer van Karim El Ahmadi. Of Fer dan ook Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum heeft gepolst voor een terugkeer in de Eredivisie? “Jazeker, hahaha. Maar ik denk dat die nog niet toe is aan een terugkeer, hoor. De Champions League, de Premier League. Die zit in de fase van prijzen winnen. Maar het zou mooi zijn om nog met hem in De Kuip te kunnen spelen. Wie weet in de toekomst", besluit Fer over de Oranje-international die onlangs kampioen werd met Liverpool.