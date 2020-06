Sneijder lovend over favoriete teamgenoot: ‘Hij verdiende Gouden Bal absoluut’

Robin van Persie en Rafael van der Vaart lieten zich al lovend uit over de terugkeer van Arjen Robben op de Nederlandse velden en ook Wesley Sneijder, het laatste lid van de ‘Grote Vier’ van het Nederlands elftal, is enthousiast over zijn voormalige ploeggenoot. De oud-middenvelder is blij dat juist ‘man van glas’ Robben het het langst volhoudt en heeft hoge verwachtingen van diens rentree bij FC Groningen.

“Ik vind het leuk voor Arjen en hoop dat het een succes gaat worden. Het is prachtig dat we in Nederland nog even van hem kunnen genieten”, laat hij optekenen in gesprek met De Telegraaf. Sneijder en Robben debuteerden allebei op 30 april 2003 tegen Portugal namens het Nederlands elftal en zouden in de jaren erna vaak samen op het veld staan.

Robin van Persie verwacht respect in Eredivisie voor Arjen Robben

Robin van Persie denkt dat Arjen Robben nog goed uit de voeten zal kunnen op de Nederlandse velden Lees artikel

In clubverband speelden de twee ook samen bij Real Madrid en Sneijder nam Robben op in zijn elftal met favoriete medespelers, dat is te vinden in zijn vorige week gepresenteerde biografie. “Arjen Robben schrijf ik als eerste op. Altijd wanneer we samen speelden, dwong hij me haast die steekpasses te geven. We waren een twee-eenheid”, zegt Sneijder over de samenwerking.

“Hij liep, ik passte. En dan was hij weg. Wat een topper. Robben had absoluut een keer de Gouden Bal verdiend, met uitroepteken. Altijd zo gepassioneerd. Overdreven fanatiek, vond ik soms. Maar een voorbeeldige prof en de beste aanvaller waarmee ik gespeeld heb”, sluit hij af.