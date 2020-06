Robin van Persie verwacht respect in Eredivisie voor Arjen Robben

Robin van Persie verheugt zich net als Rafael van der Vaart op de terugkeer van Arjen Robben op de Nederlandse velden. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal werd in eerste instantie verrast door het nieuws dat Robben zijn comeback wil maken bij FC Groningen, maar gelooft dat de verdedigers in de Eredivisie hun handen vol zullen krijgen aan zijn voormalige Oranje-ploeggenoot. "Echt, die backs gaan iets meemaken wat ze nooit eerder hebben meegemaakt", aldus Van Persie tegenover De Telegraaf.

"Als je straks tegen iemand als Arjen staat in het veld is dat even heel andere koek dan wat ze gewend zijn in de Eredivisie", gaat de voormalig Feyenoord-aanvaller verder. "Dit soort spelers zien ze normaal alleen in de Champions League op televisie. Als je opeens in het veld tegenover hem staat, schrik je van het tempo, moet je opeens onder hoge druk keuzes maken en merk je dat hij een speler van een compleet ander niveau is. Maar het is alleen maar goed voor de verdedigers om dat te gaan ervaren. Van dit soort spelers worden ze beter."

Van Persie speelde 102 interlands voor Oranje, waarvan 61 keer samen met Robben. Vorig jaar zetten ze gezamenlijk een punt achter hun voetballoopbaan, maar nu wil Robben dus terugkeren als profvoetballer. "Of ik verrast was door het nieuws? Ja, maar op hetzelfde moment verscheen er een glimlach op mijn gezicht", zegt Van Persie. "Ik ken hem als geen ander. Arjen is echt een liefhebber. Dat laat hij nu ook zien. Zijn gevoel en de liefde voor het spel hebben het gewonnen van het verstand."

Bang voor afbreukrisico is Van Persie niet. "Ik hoorde Arjen dat zelf zeggen en ik vind dat het zo ook is. Dat heeft-ie heel mooi aangegeven. Om zijn enorme carrière zit een dikke strik en alleen al met deze terugkeer in Groningen heeft hij al gewonnen. Of hij nu één of 34 wedstrijden speelt komend seizoen." Voor de fans, voor de media, voor de voetballers in Nederland en voor de club Groningen vindt Van Persie het ’geweldig’ dat Robben terugkomt.

Zelf maakte Van Persie in 2017 zijn rentree in de Eredivisie, om nog twee seizoenen bij Feyenoord te voetballen. "De weerstand is hier minder dan je gewend bent", zo kijkt de oud-spits terug op die periode. "De aanslagen op je benen zijn minder. Arjen was de Champions League en de Bundesliga gewend, dat is fysiek een stuk zwaarder. Tegelijkertijd zal hij iets ervaren wat ik ook meemaakte, namelijk dat er ook een bepaald respect is bij je tegenstanders. Ook als het er in een wedstrijd even pittiger aan toe ging, bleef er voor mij een bepaald respect. Spelers in de Eredivisie gaan het straks ook een eer vinden dat ze nog tegen Arjen mogen spelen. Ik kijk er echt naar uit om hem in actie te zien straks."